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康橋學子雪山之巔勇闖哭坡：攀越極限，樹立畢業新高點

文／ 康橋國際學校 提供

康橋國際學校於今年春季舉辦「築夢康橋，圓夢雪東」登山活動，預計有757名六年級學生自4月15日起分梯次挑戰雪山東峰與圈谷。這一活動不僅展示了學生的勇氣與毅力，還計劃在峰頂舉行畢業證書頒發儀式，標誌著學生完成小學學業的重要里程碑。

康橋國際學校六年級學生正參與「築夢康橋，圓夢雪東」菁英課程，從4月15日起，共757名學生分梯次勇攀雪山東峰與圈谷，迎接他們的學業挑戰與成就。 圖／康橋國際學校 提供
康橋國際學校六年級學生正參與「築夢康橋，圓夢雪東」菁英課程，從4月15日起，共757名學生分梯次勇攀雪山東峰與圈谷，迎接他們的學業挑戰與成就。 圖／康橋國際學校 提供

來自新竹、林口及青山三個校區的學生，在專業嚮導和教師的帶領下，經過密集訓練和準備，挑戰包括著名的「哭坡」在內的艱難路段。新竹校區校長楊美伶鼓勵學生學習調整呼吸與步伐，逐步克服挑戰。她強調，「圓夢雪東」活動不僅是一次登山體驗，更是一堂寶貴的生活課程，教會學生在逆境中尋找解決方案。

行前最後一次訓練後，康橋新竹校區的學生們分享對整個活動的感想。學生翁晴喬表示，這次活動讓她遇見許多新挑戰，也學會在困難面前找到前進的力量。另一名學生陳思瑀則分享說，所有的隊友和老師都是她這次成功的關鍵，感謝他們在每一步都給予支持。特別的是，在登頂前夜，學生們開著頭燈閱讀家人寫給他們的家書，這一刻他們感受到來自家庭的愛與支持，更強化面對即將到來的挑戰時的信心。

在攀登雪山前夜，學生們在頭燈的照明下閱讀家人寫給他們的家書，為即將到來的艱難路程注入勇氣。 圖／康橋國際學校 提供
在攀登雪山前夜，學生們在頭燈的照明下閱讀家人寫給他們的家書，為即將到來的艱難路程注入勇氣。 圖／康橋國際學校 提供

由於受限三六九山莊整修，這次登山活動行程需在第二天凌晨從七卡山莊出發，經過東峰，再繼續前進到圈谷頒發畢業證書後，直接回到登山口，單日行走距離約18公里，不僅是體能上的挑戰，更是心理和情感上的考驗。學生在面對困難和達成目標的過程中學習團隊協作和個人責任感，這些經驗將成為他們人生中無價的財富。家長們對學校的安排和學生的成就給予高度評價，認為「圓夢雪東」活動不僅增強孩子們的自信心，也是一次難忘的生命體驗。

因三六九山莊整修，康橋國際學校的學生們一天內從七卡山莊經東峰到圈谷領取畢業證書，全程約18公里，體驗極限體能與心理考驗。圖／康橋國際學校 提供
因三六九山莊整修，康橋國際學校的學生們一天內從七卡山莊經東峰到圈谷領取畢業證書，全程約18公里，體驗極限體能與心理考驗。圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校致力於透過此類活動來培養學生的全面能力和堅韌人格，期待學生們不僅學會與自然和諧共處，更重要的是學會在生活的每個階段中如何面對挑戰和擁抱變化。

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