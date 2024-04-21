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參加瑞士「日內瓦發明展」 台灣代表團獲16金12銀7銅

中央社／ 台北21日電

台灣發明協會21日率領34位參展團員及37件台灣發明家作品，前往瑞士參加「日內瓦發明展」，共獲得16金12銀7銅佳績。

台灣發明協會理事長張家菊表示，日內瓦發明展為世界三大發明展之一，第49屆瑞士日內瓦參賽的作品今年破紀錄共有1035件作品，台灣作品能從眾多作品中脫穎而出，得到16面金牌、12面銀牌及7面銅牌及數面特別獎，可見台灣實力為世界認可，不容小覷。

教育部長潘文忠知悉台灣代表團有各大專院校及各中學學生於瑞士日內瓦發明展表現卓越，特發賀電致賀。

此次台北城市科技大學由工程學院院長黃俊賢及副教授汪泰宏率領的團隊為參展大專院校中最大贏家，共收穫6金4銀3銅及韓國、香港特別獎。

黃俊賢表示，能帶領台北城市科技大學學生們於瑞士日內瓦參展，培養學生們國際視野及參觀來自世界各國發明家作品，使學生們收穫不少，且又能於此國際大展中獲獎，倍感榮耀。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，受慈濟證嚴上人啟發研發「無電力淨水設備」，無電力且輕便，是為解決災難中無乾淨水源之苦。慈濟團隊獲獎1金1銅及沙烏地阿拉伯特別獎。

中學部分，台北私立奎山實驗中學學生林宗毅製作的反重力椅作品勇奪金牌，受大會評審青睞；台北私立華興中學學生也於此展獲得銅牌。

教育部 日內瓦 瑞士 發明展

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