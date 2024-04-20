大專校院宿舍費看漲 學團：缺乏審價機制

不少私立大專校院宿舍近年大興土木，儘管宿舍翻新，但收費也跟著變貴，學生團體指出，不只私立學校，公立學校宿舍也有費用上漲的狀況，質疑學校的宿舍愈蓋愈新，卻缺少審視收費是否合理的機制，演變成住學校宿舍，比校外租屋還貴的亂象。

學生團體台灣青年民主協會統計，近二、三年來，公私立大專校院宿舍費紛紛看漲，以東吳大學八人房宿舍為例，一○九學年時，每學期約八千五百元，但至一一二學年，一學期要價約一萬二千元。

無獨有偶，青民協也發現陽明交大宿舍同樣飆漲，陽明校區男一舍二人雅房，從一一一學年一學期約一萬二千元，漲價至本學年約一萬四千元；男二舍的四人雅房，則從約九千四百元，漲至一萬元左右。

青民協理事長張育萌表示，為解決大專校院宿舍量不足、過於老舊、不合現代需求等問題，教育部推動新宿舍運動，補助學校經費興建或翻新既有宿舍，近年已陸續見到成果。然而學校蓋新宿舍後，卻沒有機制審視其費用是否合理，導致宿舍費用愈來愈貴。

張育萌說，大學蓋新宿舍、提升住宿品質，是為了要緩解外宿房租高的狀況，但學校即便獲教育部補助，仍需自籌部分經費，未獲補助的學校，更要支付全額，於是成本都轉嫁到學生身上，導致住宿比租屋還貴的亂象。

教育部則說，宿舍收費調整涉及學生權益及經濟負擔，學校應依相關規定，在決定收費時，邀包括學生會在內等代表，針對宿舍支出、收入等用途妥為說明溝通，以杜爭議。