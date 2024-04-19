生生用平板設開機率 造成教師困擾

教育部推行「生生用平板」計畫，各縣市教育局處頻叮嚀各校載具的「開機率」，部分學校要求老師每月製表、回報開機率、公布全校老師的ＫＰＩ值，甚至變相以開機率六成為標準，將未達標學校列入「被輔導」名單，造成計畫衍生的亂象。

宜蘭縣龍潭國小校長廖世凱表示，以開機率論定學校是否有落實數位學習績效，符合哪一項教育理論？他認為，地方縣市的教育主管機關，以開機率未達六成等同「後段班」，指派輔導員入校指導，學校只好抽籤抽出三位教師被迫接受輔導並進行公開課，他不免質疑，「這是鼓勵，還是懲罰？」

花蓮縣國小教師唐宇新則說，開機上線即代表正在使用設備，對教學現場而言，等同每天找學生開機、上線，生生用平板的設備即將達保固期限，教育部應該想辦法解決問題，而非增加現場教職員困擾。

新竹市建國國中資訊組長謝宗翔表示，生生用平板的政策上路前，教育部長才信誓旦旦地稱不會訂ＫＰＩ，現在卻充滿矛盾，他強調，學習的主體在學生，教學的主體在老師，既然決定支援設備，那應相信學校能妥善使用。

教育部指出，教育部推動中小學數位學習精進方案，鼓勵師生以科技輔助自主學習的四學教學模式，正確使用學習載具及數位學習平台輔助教學與學習，並非以開機使用率為學習指標。已請各縣市推動辦公室針對學習載具使用率不如預期的學校，啟動入校陪伴與設備調度機制，確保能讓有需求學校師生，善加運用於課堂學習；設備調度機制是由縣市建立調度機制，促進使用率較低學校載具優先支援載具需求度較高學校教師課堂教學，維持學習載具妥善使用。