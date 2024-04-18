家庭所得淨額適用稅率12%以內者免繳學費 教育部：需411億元經費

教育部次長劉孟奇上午出席立法院教育委員會審查大學法、專科學校法及國民體育法部分條文修正草案等案，就立委提案修改「大學法」，增訂家庭所得淨額適用稅率12%以內者免繳學費。

劉孟奇表示，就提案「增訂家庭所得淨額適用稅率12%以內者免繳學費」，預估政府每年要額外編列411億元經費，教育部目前已無預算支應，若真的要推動，需要額外編列預算，否則會排擠其他費用，「希望做好可行性評估」。