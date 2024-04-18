東華大學災損近20億只募6千萬 教部賑災款分3年到位

「生生用平板」政策上路前，教育部長拍胸脯保證不會訂KPI，就算有KPI也都很簡單，結果現在卻處處是KPI，甚至連動競爭型計畫。缺乏資訊教育設備與師資，且一堆代理教師或主任兼資訊組長的小校，陷入無止盡、無意義的「開機戰爭」。 不過更殘酷的是，雖然有許多校長、資訊組長、第一線教師對KPI有怨言，但多數不敢跳出來說真話，因為怕得罪上頭。一名校長直言：如果只是鄉愿，一樣不會有改變。

2024-04-18 07:30