東華大學災損近20億只募6千萬 教部賑災款分3年到位
立法院今召開教育文化委員會，立委關心東華大學於403強震中校舍受損但募款進度緩慢。教育部則表示，扣除國科會儀器，東華大學地震災損約18.3億，教育部透過公務預算、災害準備金等支應，將分三年到位。
東華大學建物於強震中受損，其中理工學院一館Ｄ棟燃燒，宿舍也有1700床無法使用，校方估重建總經費高達20億元。日前校長徐輝明指出，東華大學已向教育部提報災損申請，但目前了解，教育部、國科會只補助部分，因此還需各界捐款資助。
立委萬美玲表示，東華大學日前召開記者會，表示需要約20億重建但只募到6000萬，大學校長要出來開記者會募款情何以堪，希望教育部全力支持學校重建。
立委羅廷瑋也指出，民國88年開始，國立大學從教育部全面補助轉變成定額補助加學校自籌，因此已非教育部全額出資，但本次災損金額龐大，希望比照當年921公私立學校修復重建專案貸款利息補助實施要點。
教育部政務次長劉孟奇表示，扣除國科會儀器，東華大學地震災損約18.3億，今年將透過公務預算、災害準備金等支應，預計分三年到位。之後也會爭取行政院專項，目前正在跨部會協調，教育部將協助爭取。
立委張雅琳也指出，教育部有一大專校院校園安全參考彙編，建議學校每年需舉行一次校園安全聯繫協調會報，並非要咎責東華大學，但要了解學校運作狀況。
劉孟奇表示，會再了解各校狀況，但藉由本次經驗，認為大學實驗室應特別挑出審視，大學應針對實驗室防災做盤查，應先要有第一線自主擋住災情的規畫。
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