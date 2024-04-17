孩子受教權及校園安全...家長團體建議 校園調查事件人才庫納入家長

教育部公布「校園霸凌防制準則」及「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，全國家長團體聯盟表示肯定，並提出建立考核機制、納家長調查人才等建議，強化法規對於孩子受教權及校園安全的保障並提升教育質量。

全家盟表示，以往霸凌與不當管教常有雙頭馬車問題，不但耗費行政量能，對教師而言也是一種折磨，也可能讓不當管教教師藉此找到漏洞，此舉能夠確保校內問題由校方自主處理，增加處理上的公正、公平與效能。

全家盟表示，此項修法將使得單次但嚴重的傷害行為也能受到相應的關注與處理，保障學生的身心安全。調查小組委員全部外聘方面，可以提高調查的獨立性與專業度。解決現有制度中學校「教師代表」及「家長代表」專業不足的問題。並可以邀請教師代表和家長代表陳述意見表達不同面向的觀點。

全家盟也對該二項法規實施後提出相關建議，為了確保調查員的專業性與公正性，建議建立一套完善的考核機制。同時建立讓學校及地方政府有主動回報不適任調查員的標準和通報流程。也確保調查員素質，也能同時保障教師和孩子的權益。

此外，教育部應利用此次修法的契機，增加對家長的培訓，並鼓勵家長加入調查員人才庫，這不僅有助於家長更好地理解校園事件處理機制，同時也能強化家長在學校事務中的參與度，並在調查過程

中多一個家長角度的意見，相信能大幅提升調查的公正性，也能讓教師免於被冠上「師師相護」的標籤。