快訊

國4砂石車翻落邊坡！車頭「垂直墜地」嚴重變形 35歲男駕駛送醫搶救

快刪！3款手機APP藏惡意程式 一下載就盜個資、聊天內容也被看光

地牛翻身有感！17點17分花蓮近海規模5.2地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

初期不被看好… 國二生張丞博研究線蟲對環境影響、拿下新北科展特優

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
112學年度新北市科展近日落幕，竹林中學拿下3項特優。圖／竹林中學提供
112學年度新北市科展近日落幕，竹林中學拿下3項特優。圖／竹林中學提供

112學年度新北市科展近日落幕，中和竹林中學國二生張丞博，研究微型生物線蟲對環境的影響為何，高一生張恩榮、陳世穎，研究大生熊蟲對硝酸鹽的壓力檢測，拿下特優，還要進軍全國科展，指導老師顏嘉怡說，因選材較困難，學生不只扛下課業及家庭壓力，更用實力證明自己。

張丞博聽取學長建議，以線蟲為主題，研究其對環境干擾、繁殖策略跟土壤中的功能，並建立環境監測分析模式。因題材太過艱澀，初期不被看好，組員相繼退出，後來發現線蟲可用於監測環境。

張丞博認為，應要觀察不同功能類群的線蟲數量增加或減少，來評估土壤線蟲食物網的結構變化，不能認為「線蟲變多代表土壤健康」，雖然還在初期開發階段，但已經可以觀察土壤養分的變化，及汙染大小程度，後續可做更多改良，作為分析甚至預測土壤環境的可能發展，應用於土地的永續經營。

張恩榮、陳世穎則是研究緩步動物門大生熊蟲，在不同濃度的硝酸鹽環境中的壓力檢測，結果發現硝酸鹽濃度與大生熊蟲恢復活動所需時間呈現相關性，可作為檢測硝酸鹽濃度標準，未來將進行大生熊蟲量產，探討培養環境對其族群成長的影響。

竹林中學生物科老師顏嘉怡表示，熊蟲組及線蟲組一開始都不被看好，也因為搜集素材太少，資訊不足，一度卡關，甚至還碰到團隊衝突，或是資料呈現內容太艱澀要修改，面對原有的課業壓力，及家庭成員不支持，學生一度萌生「這個選擇是不是不對？」的想法，所幸皇天不負苦心人，2組從去年暑假開始做到今年4月初，都有拿到好成績，也為了全國科展繼續努力。對參加科展的學生來說，不但犧牲休息時間，更要克服傳統升學壓力，要把科展當作興趣做。

高二生徐浩宸、楊芯瑜、林恆宇研究「酸鹼逆境之綠豆生長狀況評估」，發現在不同pH值的生長情況，已發芽的綠豆各項數值、存活率跟植株總長沒有明顯變化，推測是綠豆有抗酸鹼逆境機制，加上土壤有緩衝能力，可將酸鹼逆境中和，也拿下新北市科展特優。

新北市竹林中學國二生張丞博以線蟲為主題，研究其對環境干擾、繁殖策略跟土壤中的功能，並建立環境監測分析模式。圖／竹林中學提供
新北市竹林中學國二生張丞博以線蟲為主題，研究其對環境干擾、繁殖策略跟土壤中的功能，並建立環境監測分析模式。圖／竹林中學提供
新北市竹林中學高一生張恩榮（後）、陳世穎（前）研究緩步動物門大生熊蟲，在不同濃度的硝酸鹽環境中的壓力檢測。圖／竹林中學提供
新北市竹林中學高一生張恩榮（後）、陳世穎（前）研究緩步動物門大生熊蟲，在不同濃度的硝酸鹽環境中的壓力檢測。圖／竹林中學提供
新北市竹林中學高一生楊芯瑜、林恆宇、徐浩宸（由左至右）研究「酸鹼逆境之綠豆生長狀況評估」。圖／竹林中學提供
新北市竹林中學高一生楊芯瑜、林恆宇、徐浩宸（由左至右）研究「酸鹼逆境之綠豆生長狀況評估」。圖／竹林中學提供

團隊 機制

延伸閱讀

日租套房遭查緝…民眾稱不知違法「想交國際友人」 議員籲新北宣導預防

校際同學藝術交流 新北推10校14檔藝術展覽

進口大陸蝦仁貼假產地、日本干貝竄改效期 新北6億黑心水產全進食客肚子

新北板一運動場將封閉逾半年 6月起整修跑道

相關新聞

初期不被看好… 國二生張丞博研究線蟲對環境影響、拿下新北科展特優

112學年度新北市科展近日落幕，中和竹林中學國二生張丞博，研究微型生物線蟲對環境的影響為何，高一生張恩榮、陳世穎，研究大...

孩子受教權及校園安全...家長團體建議 校園調查事件人才庫納入家長

教育部公布「校園霸凌防制準則」及「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，全國家長團體聯盟表示肯定，並提出建立考...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

國史館辦學術論壇 從歷史視角看比利時與台灣的認同

國史館、台灣歷史學會、比利時新魯汶大學今天合辦「認同：20-21世紀台灣與比利時的歷史視角」學術論壇。國史館館長陳儀深說...

網爆鋼琴彈錯遭師打頭還摸胸 現仍任教？新北教育局：暫停職務調查

兒少保護議題愈來愈受重視，日前有女性網友在社群媒體爆料，10歲學鋼琴時，被家教老師性騷擾，除了摸她的大腿打拍子，老師還讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。