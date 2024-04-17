初期不被看好… 國二生張丞博研究線蟲對環境影響、拿下新北科展特優
112學年度新北市科展近日落幕，中和竹林中學國二生張丞博，研究微型生物線蟲對環境的影響為何，高一生張恩榮、陳世穎，研究大生熊蟲對硝酸鹽的壓力檢測，拿下特優，還要進軍全國科展，指導老師顏嘉怡說，因選材較困難，學生不只扛下課業及家庭壓力，更用實力證明自己。
張丞博聽取學長建議，以線蟲為主題，研究其對環境干擾、繁殖策略跟土壤中的功能，並建立環境監測分析模式。因題材太過艱澀，初期不被看好，組員相繼退出，後來發現線蟲可用於監測環境。
張丞博認為，應要觀察不同功能類群的線蟲數量增加或減少，來評估土壤線蟲食物網的結構變化，不能認為「線蟲變多代表土壤健康」，雖然還在初期開發階段，但已經可以觀察土壤養分的變化，及汙染大小程度，後續可做更多改良，作為分析甚至預測土壤環境的可能發展，應用於土地的永續經營。
張恩榮、陳世穎則是研究緩步動物門大生熊蟲，在不同濃度的硝酸鹽環境中的壓力檢測，結果發現硝酸鹽濃度與大生熊蟲恢復活動所需時間呈現相關性，可作為檢測硝酸鹽濃度標準，未來將進行大生熊蟲量產，探討培養環境對其族群成長的影響。
竹林中學生物科老師顏嘉怡表示，熊蟲組及線蟲組一開始都不被看好，也因為搜集素材太少，資訊不足，一度卡關，甚至還碰到團隊衝突，或是資料呈現內容太艱澀要修改，面對原有的課業壓力，及家庭成員不支持，學生一度萌生「這個選擇是不是不對？」的想法，所幸皇天不負苦心人，2組從去年暑假開始做到今年4月初，都有拿到好成績，也為了全國科展繼續努力。對參加科展的學生來說，不但犧牲休息時間，更要克服傳統升學壓力，要把科展當作興趣做。
高二生徐浩宸、楊芯瑜、林恆宇研究「酸鹼逆境之綠豆生長狀況評估」，發現在不同pH值的生長情況，已發芽的綠豆各項數值、存活率跟植株總長沒有明顯變化，推測是綠豆有抗酸鹼逆境機制，加上土壤有緩衝能力，可將酸鹼逆境中和，也拿下新北市科展特優。
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