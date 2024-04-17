校際同學藝術交流 新北推10校14檔藝術展覽
新北市文化局今天發布新聞稿表示，即日起到6月5日在新北市藝文中心、美麗永安藝文中心、新莊文化藝術中心展出「新星相映」10校14檔展覽，提供學校與同學藝術創作交流。
文化局表示，參與學校有台灣藝術大學、華梵大學、輔仁大學、東華大學、南華大學、復興商工、永平國小、永平高中、泰山國中、泰山國小，展現各校學生運用多元藝術媒材創作作品。
文化局表示，展覽除促進校際合作外，學生藉由展覽交流藝術理念、技巧和創意，獲取創作經驗。
文化局表示，展覽資訊可到「新北市政府文化局網站」（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。
國立東華大學藝術與設計系113級畢業製作團隊告訴中央社記者，這次以「式‧光」主題參展，探索自我獨特人生公式、象徵成長的光盡情在宇宙創造，作品有立體類、插畫繪本類、設計類、藝術類。
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