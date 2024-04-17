校際同學藝術交流 新北推10校14檔藝術展覽

教育部推行「生生用平板」計畫，現在只在意「開機率」？各縣市教育局處頻頻叮嚀各校載具開機率，為了達標，有學校要求老師回報開機率、交課堂照片，甚至公布全校老師的KPI，開機率未達60%等同「後段班」，學校被列為要輔導，有國小校長怒批，台灣資訊教育以開機率作為效益假象，實在荒謬。

2024-04-17 07:30