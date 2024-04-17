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「炒飯狙擊手」日文版上市 小島秀夫讚超美味

中央社／ 台北17日電

作家張國立小說「炒飯狙擊手」售出多國版權，日文版近期上市，日本知名遊戲製作人小島秀夫日前在網路社交平台稱讚內容「超美味」，該則貼文不到3天已有近30萬人次瀏覽。

小島秀夫是「死亡擱淺」、「潛龍諜影」等遊戲製作人，14日他在網路平台X貼文表示，「炒飯狙擊手」結合炒飯、狙擊手這兩項奇特元素讓人感到不可思議，但實際上是一部非常認真的件品，而且「亂七八糟」的有趣，堪稱傑作。

小島秀夫說，「炒飯狙擊手」是「台灣硬派推理小說」，內容以簡潔而扎實的文體描述狙擊手的訓練與技巧，以及故事人物的過去及成就，就像名店裡的炒飯一樣，小說本身也是一道「超美味」的冒險小說。

小島秀夫也介紹書中另一位人物，一位即將退休的台灣刑警，背後牽涉政治陰謀及神秘組織。小島秀夫說，對於喜愛硬派推理小說的讀者來說，這本書的情節和角色都非常吸引人，他「強烈推薦」。

「炒飯狙擊手」是張國立2019年的作品，資深刑警辦案，加上軍方弊案及跨國犯罪的情節，讓人產生多重聯想，緊湊及不落俗套的故事不只吸引台灣書迷，連世界各地的推理迷也感到興奮，出版以來即陸續賣出荷、德、英、法、俄等8國版權，同時也賣出影視版權。

張國立今年3月出版「炒飯狙擊手」第2集「第三顆子彈」，他在書中後記表示，政治是真實的虛構，小說則是虛構的真實，政治可以打泥巴仗最後沒有結局，小說不行，小說比人生的要求更加嚴格。

張國立也表示，關於「炒飯狙擊手」中的槍炮專業，他特別感謝當兵時的同袍曾正忠。當時張國立是政戰官，曾正忠是「本營頭號教育班長兼壁報大師」，這麼多年來每遇槍彈問題，曾正忠都能幫他解答。

張國立 推理 日本

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