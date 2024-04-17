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網爆鋼琴彈錯遭師打頭還摸胸 現仍任教？新北教育局：暫停職務調查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府。本報資料照
新北市政府。本報資料照

兒少保護議題愈來愈受重視，日前有女性網友在社群媒體爆料，10歲學鋼琴時，被家教老師性騷擾，除了摸她的大腿打拍子，老師還讓她選擇「要被打頭還是摸妳的身體」，更說該名老師目前還在新北某國小任教。新北市教育局表示，本案在學校14日第一時間知悉後，即通報，並召開性平會15日決議暫停該師職務及暫時離開校園，以維護師生安全。

「老師對你很好吧，還讓你選擇處罰的方式，哈哈哈哈」，網友在社群媒體控訴她10歲上鋼琴課時的情境，她直呼，這就是人渣鋼琴家教與她的日常對話，她極其厭惡被打頭，即使如此才10歲的她寧願被打也不願意被多摸一次。

女網友說，每次上課人渣跟她坐在同一張鋼琴椅，在她彈琴的時候會時不時邊摸我大腿邊打拍子，或是手伸進去她的衣服裡摸胸，這樣的日子不知道過了多久「因為解離了」。

女網友說，直到某天到了上課時間，她崩潰的在家裡爆哭說不要去上課因為老師會打我的頭才停課，可怕的是，日前得知這個人還在新北市某國小任教音樂老師「我相信受害人絕對不只我一個」。

女網友說，當小孩遇到這種事情很多時候是不敢告知父母或是其他心理受創因素而說不出口，希望能修法未成年性侵及性騷擾相關追訴期能從受害者成年後才開始算起，且對未成年有犯罪行為者永不錄用，已退休的加害者沒收其退休金，只有嚴厲加重罰則才能確實保護未成年者。

新北市教育局表示，本局已督導學校依性別平等教育法進行調查，倘若調查屬實，將依規定嚴懲，絕不寬貸，以維護性平友善環境，也鼓勵可能被害人向當時就讀學校申請調查，如發現身旁有疑似被害人，可以提出申請，讓行為人接受法律制裁，也將協助連結相關法律諮詢及輔導諮商等資源。

教育局說，將增強師生正確性平概念及自我保護意識，並針對教師性平防治研習每年度至少辦理2小時，落實性別平等教育工作。

性騷擾 教師 未成年

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