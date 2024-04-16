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日本宮城縣教育委員會訪台 簽署全面合作協定

中央社／ 台北16日電
日本宮城縣教育委員會教育長佐藤靖彥（後排左5）率團在15至18日期間訪問台灣，參訪師大附中等校的實驗教育班級，並與台灣的高級中等以下學校國際教育交流聯盟簽署「全面合作協定」。圖／教育部提供（中央社）
日本宮城縣教育委員會教育長佐藤靖彥（後排左5）率團在15至18日期間訪問台灣，參訪師大附中等校的實驗教育班級，並與台灣的高級中等以下學校國際教育交流聯盟簽署「全面合作協定」。圖／教育部提供（中央社）

日本宮城縣教育委員會教育長佐藤靖彥等人近日訪台，參訪師大附中等校的實驗教育班級，並與台灣簽署全面合作協定，未來將增加雙方中小學國際交流。

教育部今天發布新聞稿指出，佐藤靖彥與宮城縣經濟商工觀光部長梶村和秀、縣議會議長高橋伸二等12人訪問團，在4月15日到18日期間訪台。佐藤靖彥今天在教育部次長林明裕見證下，代表宮城縣教育委員會與台灣的高級中等以下學校國際教育交流聯盟簽署備忘錄。

高級中等以下學校國際教育交流聯盟是教育部國民及學前教育署設立的單位，專責接待各地來訪的教育團體，並代表台灣推動國民教育階段的國際交流。這次與宮城縣簽約後，未來會持續推動交流活動，讓台、日學子加深對彼此文化的瞭解及尊重，進而有更密切互動。

在教育部安排下，宮城縣訪問團參訪師大附中，瞭解台灣在12年國教的發展下各項實驗班級，例如音樂班、美術班、數理資優班、語文資優班、科學班、資訊班等，展現台灣教育多元發展特色。

近年台灣推動防災教育及國際教育，與宮城縣交流密切，例如今年3月教育部就曾選派29名教師到宮城縣，取經災後復興策略，希望能提升學校的災害管理能力。

根據教育部統計，自民國112年重啟國際交流活動後（COVID-19疫情後），已補助82校赴日，並接待131所日本學校。台灣同時是日本高中生「教育旅行」的熱門首選，去年度日本高中訪台131團5668人，台灣中小學赴日教育旅行也有34團1284人。

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