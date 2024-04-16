快訊

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚回應了

新北某高職外籍生「2人下水僅1人上岸」 消防馳援擴大搜尋

超商店員狂嫖少女拍片賣暗黑論壇...恐怖手法曝光 入獄前海撈239萬

教改30年仍一直被追打 李遠哲：因為2000年政黨輪替我支持民進黨

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲出席，會後接受媒體訪問談教改。記者邱德祥／攝影
台大風險中心今天舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲出席，會後接受媒體訪問談教改。記者邱德祥／攝影

今年適逢教改30周年，教育界提出檢討廣設高中大學等議題，被視為教改關鍵人物的中研院前院長李遠哲，今日出席台大風險中心舉辦的「淨零青年沙龍」論壇，會後受訪時表示，教改30年了還在談教改是不對的，一直追打教改議題，是因為他在2000年政黨輪替時支持民進黨

李遠哲今年初在口述歷史新書「返鄉記—李遠哲口述傳記」中，詳述他返鄉30年的心路歷程，其中一大章節談到當年教改的是非恩怨，李遠哲指出，九年一貫、建構式數學「跟我們(教改會)完全沒有關係」，教改會也從未提出廣設大學的建議。新書發表會後，李遠哲今日在論壇後媒體聯訪時，首度公開受訪談教改。

李遠哲表示，教育每一年都應該要改變，當年教改會提出的只是「建議」，他既不是政府官員、也不是教育部長，在教育改革議題上一直追著他打，「是因為2000年政黨輪替時，我支持民進黨」。

李遠哲受訪時直言，教改30年了還在講教改，「這是不對的」，教育本來就應該要改變、要進步。被問到當年改革提出的方向，至今有哪些不合時宜的部分，李遠哲只回說，一次會議上，台積電董事長劉德音曾說，教改會提出的建議「真是了不起」，李遠哲笑稱：「所以你去問劉德音好了！」

「410教改大遊行」今年滿30年，當年的410教改聯盟提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等4大訴求。但當年因未料到少子化的影響，教育界人士認為廣設大學反造成如今大學退場的惡果，且學歷通膨、技職弱化，學生的壓力也沒有減輕。已故的台大心理系教授黃光國評論教改空有理想，卻未對實施後果進行咎責。

台大 教改 李遠哲 民進黨

延伸閱讀

淨零政策進度慢 李遠哲批：政府政策都是騙人的

民進黨中市黨部主委改選 許木桂搶頭香登記

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

批教改30年 北一女師區桂芝：如失速列車、教學現場雪崩式陷落

相關新聞

教改30年仍一直被追打 李遠哲：因為2000年政黨輪替我支持民進黨

今年適逢教改30周年，教育界提出檢討廣設高中大學等議題，被視為教改關鍵人物的中研院前院長李遠哲，今日出席台大風險中心舉辦...

新北議員批教師放任家長呼學生巴掌 教育局：展開調查

新北市某國中男學生與女同學在校發生爭執，導師找來雙方家長到校，男學生卻遭到女同學家長辱罵及呼巴掌，男學生家長今天在新北市...

動輒得咎怕觸法 幼教團體：正向引導、親師溝通避地雷

「教保相關人員違法事件調查處理辦法」雖然已上路一年多，但多數幼教老師／教保員對規定仍不明白，且多靠口耳相傳，也傳出幼教老...

他們從討厭讀書，到擁有跳級大學程度！中大這樣誘孩子愛上閱讀

面對AI的浪潮，什麼樣的教育才能面對挑戰？由中央大學辦理的非營利實驗教育機構，桃園市趣創者國際實驗教育機構，用興趣驅動學習，讓一群本來不愛看書的孩子，徹底改變，國中一年級的學生程度快速跳級中，直逼大學生了。中大並預估，這群孩子若繼續如此，到國三不少人就可挑戰大學課程！他們也指出，家長若有心想改變家中孩子，有三不與三要撇步，簡單實踐就能引誘他們愛上看書。

早自習禁考試無預警視導 青民協：可避免欺騙督學亂象

教育部日前公告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，當中明定早自習禁止考試、第8節不能上進度等「教學正常化」的督導...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。