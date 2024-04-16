教改30年仍一直被追打 李遠哲：因為2000年政黨輪替我支持民進黨

今年適逢教改30周年，教育界提出檢討廣設高中大學等議題，被視為教改關鍵人物的中研院前院長李遠哲，今日出席台大風險中心舉辦的「淨零青年沙龍」論壇，會後受訪時表示，教改30年了還在談教改是不對的，一直追打教改議題，是因為他在2000年政黨輪替時支持民進黨。

李遠哲今年初在口述歷史新書「返鄉記—李遠哲口述傳記」中，詳述他返鄉30年的心路歷程，其中一大章節談到當年教改的是非恩怨，李遠哲指出，九年一貫、建構式數學「跟我們(教改會)完全沒有關係」，教改會也從未提出廣設大學的建議。新書發表會後，李遠哲今日在論壇後媒體聯訪時，首度公開受訪談教改。

李遠哲表示，教育每一年都應該要改變，當年教改會提出的只是「建議」，他既不是政府官員、也不是教育部長，在教育改革議題上一直追著他打，「是因為2000年政黨輪替時，我支持民進黨」。

李遠哲受訪時直言，教改30年了還在講教改，「這是不對的」，教育本來就應該要改變、要進步。被問到當年改革提出的方向，至今有哪些不合時宜的部分，李遠哲只回說，一次會議上，台積電董事長劉德音曾說，教改會提出的建議「真是了不起」，李遠哲笑稱：「所以你去問劉德音好了！」

「410教改大遊行」今年滿30年，當年的410教改聯盟提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等4大訴求。但當年因未料到少子化的影響，教育界人士認為廣設大學反造成如今大學退場的惡果，且學歷通膨、技職弱化，學生的壓力也沒有減輕。已故的台大心理系教授黃光國評論教改空有理想，卻未對實施後果進行咎責。