早自習禁考試無預警視導 青民協：可避免欺騙督學亂象

教育部日前公告「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，當中明定早自習禁止考試、第8節不能上進度等「教學正常化」的督導，應採無預警視導。對此，台灣青年民主協會指出，有無提前通知到校視導，違法結果差了30倍，可見學校不僅違法，還指示學生欺騙督學。未來新法若能落實，將能避免學校在督學訪校淪為形式的亂象。

教育部公告國民小學及國民中學正常教學督導辦法草案，明定早自習、下課、午休與第8節課禁止考試。模擬考限國三考，且不得在開學第一周進行。第8節不得上進度也不能強迫參加、寒暑輔最多上半天。新制規定督學每學年訪校一次，原則不應事先通知，查到違法將議處失職人員、校長。

青民協對此肯定教育部明定「教學正常化」督導內容與方法，教育部2013年就已訂定「國民中小學教學正常化實施要點」，但「教學不正常」卻仍普遍存在校園中。監察院3年前就曾通過糾正教育部，雖然當時督學到校訪查教學正常化，教育部有規定視導於當天上午8:30前通知，但超過15縣市會提前一週以上通知學校督學要到校，甚至部分縣市開學就會先通知何時要訪校。

青民協指出，監察院的調查也可以發現，有沒有提前通知到校視導，違法結果竟差了 30 倍。這些都顯示了學校不僅違反教學正常化相關法規，甚至還進一步指示學生欺騙督學。

青民協強調，教育部訂定「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，除了明定早自習和下課禁止考試等內容，也規定督學訪校不應事先通知，預料若能落實，將能避免學校在督學訪校淪為形式的亂象。

青民協呼籲，距離法規上路只剩約4個月，教育部在這4個月，應加強與國中端教師與行政人員溝通，讓老師與學務、教務人員能儘快因應新法調整。此外，新法上路後，教育部也應該要加強落實無預警督導，要求學校確實落實教學正常化內容，若學校違反規定，也應該確實議處。