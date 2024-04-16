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新北議員批教師放任家長呼學生巴掌 教育局：展開調查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員劉美芳、王威元今天陪同家長出面控訴校方處理學生問題失當。記者葉德正／攝影
新北市議員劉美芳、王威元今天陪同家長出面控訴校方處理學生問題失當。記者葉德正／攝影

新北市某國中男學生與女同學在校發生爭執，導師找來雙方家長到校，男學生卻遭到女同學家長辱罵及呼巴掌，男學生家長今天在新北市議員劉美芳與王威元陪同出面控訴，指導師獨留孩子在學校走廊被對方家長辱罵、毆打，劉美芳與王威元質疑，處理校園事件卻在走廊處理，還是孩子到補習班才被補習班老師發現，且調查期間該導師未暫停職務等待調查，讓孩子造受二度傷害，機制失能。

新北市教育局表示，導師當天是為處理學生霸凌案，邀請家長到校說明，學校獲悉事發情形後，即依規定召開校事會議啟動調查程序辦理。

教育局說，教育局第一時間責成學校盡速處理，釐清該導師在處理學生霸凌案的過程是否有嚴謹度與細膩度不足之虞及違反法規情形，若調查屬實，絕不寬貸；教育局已督請學校運用各集會時機並辦理教師增能研習，以加強教師班級經營與學生偏差行為處理機制相關知能，以建立親師友善、信任關係，保障學生權益。

學生父親今天表示，原以為學校是安全場所，同儕之間打打鬧鬧也時有發生，卻沒想到學校安全網竟容許學生獨自面對該名家長質問，導師除未另覓適合場所，也未制止該家長行為，就站在一公尺外，對過程視若無睹；校方說這是霸凌，但他認為是同學間打鬧，更重要不該讓孩子獨自面對對方家長。

學生母親也說，她經過輔導人員才得知，兒子當下有想從校園五樓跳下去，如果當時沒有其他位同學陪他，接下來可能是收屍，不是開記者會，每天晚上她都要安撫兒子，「孩子躺在我身邊，我才有真實感」。

劉美芳說，教育局對該案有掌握溝通，卻無實質作為，對於校方或導師之失能毫無咎責，在調查期間該名導師仍未暫停職務等待調查，對受害者造成二度傷害，若校方既有機制失能，心態上也只盼大事化小、小事化無，調查在久又有何用？讓「社安網、反霸凌」成為笑話。

王威元說，該生家長已決定對該名家長提告，而老師部分也尚在釐清責任中，但學校在調查期間應該有積極作為，在校安結果調查出來前，如果能夠把老師與學生隔開，或相關機制，才能避免孩子在校遭受異樣眼光與不當對待。

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