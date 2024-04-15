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吹冷氣不愁 高市擴大補助28所高中職及特殊學校電費

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市教育局長謝文斌前往視察特殊教育學校學生上課情況。圖／高市教育局提供
高市教育局長謝文斌前往視察特殊教育學校學生上課情況。圖／高市教育局提供

高雄市府原本補助全市國中小學、補校的冷氣電費及維護費，市立高中職未納入。教育局長謝文斌今天視察仁武特殊教育學校後宣布利多。謝文斌表示，市府今年增編預算2千餘萬，24所市立高中職及4所特殊教育學校納入補助範圍，減輕學校及家長負擔。

中央推出「班班有冷氣」政策後，高市府補助國中、小學校、補校冷氣電費及維護費及維護費。2022年配「班班有冷氣」政策裝新冷氣，去年共協助各級學校汰換600餘台已達使用年限的老舊冷氣，同時加裝EMS設備納入能源管理系統。

謝文斌今早視察高雄特殊教育學校，校長陸奕身陪同視察。陸指出，校內所有班級教室、專科教室、導師辦公室及行政辦公室均已裝設冷氣。

謝文斌表示，今年市府將24所市立高中職及4所特殊教育學校納入補助範圍，總經費2千餘萬元，由教育局協助支應，降低學校及家長負擔。

教育局說明，今年補助冷氣的電費及維護費陸續撥至各級學校，學校如遇室內溫度超過28度以上、室外噪音嚴重干擾或空氣品質指標（AQI）高於紅色警示等時機，即可開啟冷氣。另要求學校應落實能源教育，培養全校教職員工生節約能源觀念，冷氣電費結餘款得用於學校設施設備改善與電氣檢驗，共同節能減碳。

高市教育局長謝文斌前往視察特殊教育學校學生上課情況。圖／高市教育局提供
高市教育局長謝文斌前往視察特殊教育學校學生上課情況。圖／高市教育局提供

小學 教育局 班班有冷氣

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