吹冷氣不愁 高市擴大補助28所高中職及特殊學校電費

高雄市府原本補助全市國中小學、補校的冷氣電費及維護費，市立高中職未納入。教育局長謝文斌今天視察仁武特殊教育學校後宣布利多。謝文斌表示，市府今年增編預算2千餘萬，24所市立高中職及4所特殊教育學校納入補助範圍，減輕學校及家長負擔。

中央推出「班班有冷氣」政策後，高市府補助國中、小學校、補校冷氣電費及維護費及維護費。2022年配「班班有冷氣」政策裝新冷氣，去年共協助各級學校汰換600餘台已達使用年限的老舊冷氣，同時加裝EMS設備納入能源管理系統。

謝文斌今早視察高雄特殊教育學校，校長陸奕身陪同視察。陸指出，校內所有班級教室、專科教室、導師辦公室及行政辦公室均已裝設冷氣。

謝文斌表示，今年市府將24所市立高中職及4所特殊教育學校納入補助範圍，總經費2千餘萬元，由教育局協助支應，降低學校及家長負擔。