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動輒得咎怕觸法 幼教團體：正向引導、親師溝通避地雷

聯合報／ 聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
「教保相關人員違法事件調查處理辦法」雖然已上路一年多，但多數幼教老師／教保員對規定仍不明白，教育部指出，正向引導、增強親師溝通是關鍵。示意圖。記者林伯東／攝影
「教保相關人員違法事件調查處理辦法」雖然已上路一年多，但多數幼教老師／教保員對規定仍不明白，教育部指出，正向引導、增強親師溝通是關鍵。示意圖。記者林伯東／攝影

「教保相關人員違法事件調查處理辦法」雖然已上路一年多，但多數幼教老師／教保員對規定仍不明白，且多靠口耳相傳，也傳出幼教老師人心惶惶，怕不小心觸法，就連飯碗都不保。教育部幼兒輔導管教注意事項宣講人員陳韻如鼓勵幼教老師，採取正向引導、增強親師溝通，就不須太擔憂。

關於「教保相關人員違法事件調查處理辦法」，有各種懶人包在網路上、教保員之間互相流傳。像是不可餵食孩子、不可要求孩子重走路、孩子午休不睡，不可讓孩子站或坐、不可讓孩子在教室外吃飯、不可讓孩子的手黏在一個位置不動等等。

陳韻如說，少子化再加上社會氛圍改變，管教措施勢必也要調整，最重要的原則就是正向協助，像是協助吃飯不會違法，但勉強就不適合。

另也傳出「不能跟孩子說吃飯慢的話，就只能跟廚房阿姨待在餐廳」，陳韻如說，這也不正確，孩子如果吃飯慢，可以協請廚工幫忙看顧，不會違反規定。

面對新法規，許多第一線幼教師、教保員尚不了解。陳韻如說，已建議國教署增加培訓輔導與管教辦法宣講人員，增開輔導與管教辦法宣講場次。

台北市教保人員協會秘書長陳亮吟表示，現場老師對於不當對待行為定義的法條不太熟悉，除了教育部研習之外，也建議幼兒園園長將此條例中明訂的身心虐待、體罰、霸凌等定義，拿出來與老師對話，讓老師更知道地雷有哪些，形成該園共識。

幼教 教育部

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