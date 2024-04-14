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區桂芝批教改 促修弱基課綱

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

四一○教改今年屆滿三十年，中華語文教育促進協會等團體昨天召開記者會，教改論壇發言人周祝瑛表示，大專校院退場倒閉、升學壓力仍龐大，問題歷歷在目，但數十年過去始終欠缺檢討；北一女教師區桂芝也形容，教改如同失速列車，如今再碰上一○八課綱，只見教學現場雪崩式陷落。

周祝瑛則談到，教改推動廣設高中大學，台灣的升學率居高不下，但學生升學壓力卻始終未減；又課綱多次修改，但大學理科教授卻要幫大一新鮮人補救教學，甚至文科學生語文寫作能力也下跌。

周祝瑛提到，台灣ＰＩＳＡ成績於國際名列前茅，但學生學習動機低，尤其弱勢學生對讀書根本沒興趣，都是教改需要檢討的問題，可惜政府並未重視。

區桂芝則形容，教改就是一輛失速的列車，再碰上一○八課綱，教學現場如雪崩般陷落，呼籲全國家長向選區立委提議，督促修改「弱基」課綱，至少將學科時數加回去，否則子女將失去未來競爭力，若連一○八課綱都無法翻轉，屆時一一八課綱上路恐又是一場醒不過來的噩夢。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀則談到，廣設大學下，學士學歷含金量降低，大學畢業生的薪水只跟父輩四十年前高職畢業時差不多，她呼籲正視教改下的問題。

升學 教改 課綱

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