南市杏壇串起三代情 國小校長攜手恩師助弱勢學子
南市東山區青山國小校長郭耿舜，在國中時期恩師邱淑真及已旅居加拿大的國小老師王素華協助下，三人長期出錢出力照顧弱勢學子，杏壇串起三代情，地方傳為美談。
據知，老家在麻豆的郭耿舜就讀麻豆國中時，英文科老師邱淑真常主動在自家幫他額外加強課業，郭耿舜後來如願考上師範學校，自30幾年前開始執教就設法找尋邱淑真，希望當面致謝當年栽培之恩，惜多次因緣際會錯過，直到6年前無意中重逢，再串起師生緣迄今。
退休多年的邱淑真知悉郭耿舜擔任校長10多年來上山下海，自願到資源不足的偏鄉學校服務，更是相當肯定。
邱淑真雖然退休，但多年來結合延平國中校友會等持續關懷弱勢學子；已旅居加拿大多年的87歲王素華是邱淑真國小老師，旅外異國更心繫台灣學子，覓尋需要幫助的學生，捐助獎學金或助學金前後逾百萬元，包括安平區西門國小、延平國中、青山國小等校經濟弱勢學子都曾受惠。
郭耿舜說，青山國小地處偏遠，也因這些資源挹注，不論是安親或課後補救教學用途，讓弱勢學子有更多學習機會。
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