花蓮強震全台校舍災損達24.3億 東華大學占20億

4月3日花蓮發生規模7.2強烈地震，造成花蓮女中、東華大學等學校校舍受損，教育部今天公布最新受災學校統計，總計661校受災管所等受損，災損金額已達24億3613萬餘元。

東華大學實驗室震後發生大火，包括宿舍、塔樓等多有損毀，校方昨日表示，學校校舍結構災損約5億、設備約4.9億，塔樓和宿舍、館舍等損害則達到10億，總計財損約為20億。

教育部今天指出，考量師生教學與學習環境安全，教育部依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規畫修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。