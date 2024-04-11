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花蓮強震全台校舍災損達24.3億 東華大學占20億

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
該校理工學院一館D棟歷經0403地震嚴重受損，需異地重建理工學院化學館。圖╱東華大學提供
該校理工學院一館D棟歷經0403地震嚴重受損，需異地重建理工學院化學館。圖╱東華大學提供

4月3日花蓮發生規模7.2強烈地震，造成花蓮女中、東華大學等學校校舍受損，教育部今天公布最新受災學校統計，總計661校受災管所等受損，災損金額已達24億3613萬餘元。

東華大學實驗室震後發生大火，包括宿舍、塔樓等多有損毀，校方昨日表示，學校校舍結構災損約5億、設備約4.9億，塔樓和宿舍、館舍等損害則達到10億，總計財損約為20億。

教育部今天指出，考量師生教學與學習環境安全，教育部依學校受損情形與急迫性，協助調度安置與規畫修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。

教育部也指出，持續掌握全國各級學校建築物受損情形，並與各縣市政府及學校完成復原重建工作，落實校園防災教育，提升學校災害管理量能。

4月3日強震，造成國立東華大學理工一館D棟失火，延燒近一日才撲滅，館內研究設備、校方累積20年研究資料全燒光。記者王思慧／攝影
4月3日強震，造成國立東華大學理工一館D棟失火，延燒近一日才撲滅，館內研究設備、校方累積20年研究資料全燒光。記者王思慧／攝影

教育部 災損

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