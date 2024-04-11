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準公幼退場加嚴 教部月底公布

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
教育部表示，相較於第2期退場機制，準公幼第3期增列10項規定，其中就包含類似「記點」概念的違規累計次數規定。（示意圖） 聯合報資料照片
教育部表示，相較於第2期退場機制，準公幼第3期增列10項規定，其中就包含類似「記點」概念的違規累計次數規定。（示意圖） 聯合報資料照片

教育部日前公告準公幼第三期合作要件，其中原定今年八月師生比達標一比十二，卻延後至明年起。教保人員不當管教事件也被排除在退場機制之外，挨轟形同是在放水。教育部表示，退場機制已有十項原則，確定還會再納入違反勞基法，如未給加班費、超時工作等；至於不當管教事件，會再研議加嚴，預計四月底前公布細節。

教育部昨赴立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化」專案報告，不少立委都關注準公幼第三期師生比、退場等機制。

根據教育部公告的第三期合作要件，不當管教案件行為人，從原本草案規定的所有教保人員，限縮至園長、負責人，形同教師或教保人員有虐童、不當管教等情事發生，該園所仍可續約，引發爭議。

民進黨立委郭昱晴質疑，教保人員涉及違法對待幼兒，負責人與園長難道無管理責任？這樣竟然還不需退場？自己收到教育部的回應是「會導致關園數量太多」，實在荒謬。也有立委提到，教保員要多次兒虐、不當管教才被退場，難不成教育部是為了帳面數字好看，所以把退場機制變得寬鬆。

師生比方面，教育部報告指出，目前公共化幼兒園（公幼、非營利）已有七成三的園所達成師生比一比十二，最遲一一四學年度須全部達成。

教育部次長林明裕強調，準公幼最遲一一五學年度一定要達標，否則形同「沒有履約」。此外，退場機制有十項原則，另違反勞基法也會納入退場項目之一，如工資未全額給付、未給加班費、超時工作等；不當管教事件部分，研議加嚴，詳細規定四月底前公布。

對於教育部預計四月底前公布退場機制，不具名幼教業者直言，現在幼教老師很難找，不少教保人員都要超時工作，如果規定上路，肯定炸鍋。

文教總會準公共政策委員會主委黃正雄說，規定如果納入，業者就會確實遵守，畢竟一旦違規，勢必就要退場。

公幼 教育部 機制

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