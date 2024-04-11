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準公幼退場機制／家長：不當管教規定模糊 難安心

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
教育部發布新聞稿解釋，相較於第2期退場機制，準公幼第3期增列10項規定，其中就包含類似「記點」概念的違規累計次數規定。情境示意圖。圖／ingimage
教育部發布新聞稿解釋，相較於第2期退場機制，準公幼第3期增列10項規定，其中就包含類似「記點」概念的違規累計次數規定。情境示意圖。圖／ingimage

準公共幼兒園第三期即將開始簽約，教育部昨表示，退場機制還會再加嚴，引發討論。教保產業工會表示，有好的勞動條件，才有好的照顧品質；家長團體認為，違反勞基法的園所本來就應該退場，但教保人員不當管教事件被排除在退場機制之外，規定模糊不清，不符「虐兒零容忍」的口號，還是讓家長很不安心。

全國教保產業工會理事長郭明旭表示，政府補助準公幼這麼多納稅人民的錢，就應該要求遵守基本的勞動條件，並將給薪未達薪資規定者，以及違反勞基法規定者，列入不得續約及不得申請的條件，以保障教保人員的工作環境。

郭明旭表示，勞動條件不僅包含薪資保障，也應包含幼兒園的勞動現狀，是否有超時工作，是否有給加班費，是否有依據年資給放特休假等。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，違反勞基法的園所退場很合理，但仍希望不當管教案件退場機制的條文能更明確，例如退場規定中提到「可歸責於園所與負責人事件」，到底什麼樣的狀況算「可歸責」；另教保人員「多次」不當管教案件才符合退場，又是幾次算「多次」？

彭淑燕強調，這些沒有訂清楚，日後發生爭議時，一定會出現疑慮。

彭淑燕說，「虐兒零容忍」是社會共識，教育部政策可以有更清楚的宣示、讓國人感受到保護幼兒的決心；如果讓人覺得是為了衝準公幼的數量，連幼兒照顧品質打折也沒關係的話，就可惜了。

公幼 機制 薪資

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