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談30年教改 教育部次長：有明星學校 學習壓力難減輕

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部次長林明裕今天至立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告並備質詢。記者董俞佳／攝影
教育部次長林明裕今天至立法院教育及文化委員會進行「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」報告並備質詢。記者董俞佳／攝影

民國83年的「410教育改革大遊行」，今天滿30周年。教育部次長林明裕表示，確實可看到孩子的成長進步，但只要有明星學校，學習壓力就很難減輕。他認為有必要召開全國教育會議，廣泛蒐集各界意見，規畫未來台灣教育發展。

教育部今天至立法院教育及文化委員會專案報告「擴大幼兒教保公共化成效及未來策略」，民進黨立委林宜瑾等人質詢時都問到教育部如何看待教改30年的發展。

林宜瑾表示，410教改有時代背景，當時是台灣經濟發展、民主化的初期，教改促使知識的普及，對國家發展確實有好處，把教改打得一無是處，大可不必。

林宜瑾也指出，教改有許多價值，包括青年邏輯思辨能力、人文素養的提升，以及大學積極參與公共事務等。她看到一些年輕人積極參與公共事務，這是教改帶來的成果。

民進黨立委陳秀寶質詢也提到，教育團體指教改有不符期待的地方，包括沒達成「小班小校」、廣設高中大學弱化技職教育等等，升學壓力也沒有減輕，。

林明裕回應，教改是不斷的歷程，各方評價不一。410教改30年來，經過多次政黨輪替，但目前執政的政府，有責任承擔累積下來的問題。他認為教改30年來，確實有正面進展，可看到孩子一年、一年的成長進步。

關於教改與升學壓力之間的關係，林明裕表示，只要有明星高中或大學存在，升學壓力就不會減輕，教育部透過廢除早自習及減少朝會次數，幫助稍微減輕學生壓力。他認為有必要召開全國教育會議，廣泛蒐集各界意見，規畫未來台灣教育發展。

教改 教育部 林宜瑾

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