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比賽能否用AI協作 教部承諾研擬指引鼓勵適當使用

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣復興商工美展首獎作品引發AI繪圖風波。(取自臉書)
台灣復興商工美展首獎作品引發AI繪圖風波。(取自臉書)

復興商工美展首獎作品使用人工智慧繪圖，遭取消資格並記過。立委認為AI協作是趨勢，應訂出明確規範，不該「電腦時代還要人用毛筆」。教育部次長林明裕今天承諾研擬新指引，將加強相關規範，鼓勵學生適當運用AI工具。

教育部官員今天至立法院教育及文化委員專案報告。立委葛如鈞關心AI協作議題。他表示，中小學已開始鼓勵學生學習AI，但相關競賽是否能使用AI協作，教育單位卻比較保守，甚至是「不鼓勵」使用。

葛如鈞表示，AI到底是戰犯，還是戰友；是工具，還是敵人。教育部應該清楚說明哪些情況下禁用，哪些則可用AI工具。

林明裕表示，數位教學2.0指引中，沒有規定比賽不能使用AI，而是依照比賽屬性訂定規則。他也承諾，指引會再升級3.0版，加強相關規範，鼓勵學生適當地運用AI工具。

葛如鈞也提到，各大競賽也不能只靠評審用人眼比對，而應提供相關工具、平台，避免錯判影響學生權益。林明裕也表示認同，將再研議。

立委認為人類與AI協作是趨勢，應訂出明確規範，否則就是「電腦時代還要人用毛筆」，教育部承諾研擬新指引，加強相關規範，鼓勵學生適當運用AI工具。記者董俞佳／攝影
立委認為人類與AI協作是趨勢，應訂出明確規範，否則就是「電腦時代還要人用毛筆」，教育部承諾研擬新指引，加強相關規範，鼓勵學生適當運用AI工具。記者董俞佳／攝影

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