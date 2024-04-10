快訊

2024澎湖花火節攻略！一次滿足跳島、海上看煙火所有願望

黃子佼女愛徒和他解約！「嚴重抵觸我的道德底線」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補校安破網 全教總籲課予家長管教義務、給帶薪親職假

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
全教總理事長侯俊良指出，一學期一次的學校日雖然都辦在假日、晚上，仍有家長無法參與。本報資料照片
全教總理事長侯俊良指出，一學期一次的學校日雖然都辦在假日、晚上，仍有家長無法參與。本報資料照片

全國教師工會總聯合會今天建議政府修法強制家長參加親職教育講習，先前全教總在公共政策網路參與平台提案，短短幾天就獲得3700多人附議。全教總同時支持有給薪的親職假，讓家長能夠參加學校日、孩子個別化教育計畫會議等等。

全教總指出，根據教育部數據，2023年校園暴力事件與偏差行為共計2萬7511件，較前一年成長6成，其中國小暴力事件與偏差行為增加94％，國中則增加了58％，對此，全教總認為「親師合作」是維護校安的重要途徑。

全教總今年在公共政策網路參與平台提案，要求政府正視家庭教育與家長管教責任，修正「兒童及少年福利與權益保障法」，對學校難以管教的學生課予家長管教義務，並由行政機關以行政罰方式強制家長須參與親職教育講習或課予罰鍰，短短幾天獲得3700多人附議。

全教總也建議朝野立委修正性別工作平等法第20條，增訂「親職教育假」，保障受僱者參與子女學校事務的基本權益。根據全教總提出的修法草案，受僱者出席國民基本教育階段及幼兒園子女之學校家長日、個別化教育計畫會議、安置會議等，得請親職教育假，全年以1日為限，而家庭照顧假及親職教育假的請假日數均不併入事假計算，且薪資照給。

全教總理事長侯俊良指出，一學期一次的學校日雖然都辦在假日、晚上，仍有家長無法參與，像是工作時間的衝突、單親家庭，或是得把其他年幼孩子帶到學校開會等等。此外，隔代教養、新住民家庭通常參與上較為被動，或者平時在學校況狀比較多的孩子，平時家長、學校雙方溝通較無效能，也就不願意參加學校日活動。

侯俊良表示，這些困難影響了親師合作以及孩子教育參與權的實現，也會影響學生自信心、甚至是管教及校安問題，建構「親師協力」模式，共同改善學生偏差行為，也才能有效減少校安事件。

在民間，全教總及許多企業十多年來也給予每年1天、上下學期各半天的親職教育假，保障勞工能「帶職帶薪」參與孩子的成長過程。全教總呼籲政府在拚經濟之餘也能讓民眾顧孩子，不用被迫在麵包與教養之間做選擇。

全國教師工會總聯合會 校園暴力事件

延伸閱讀

教改30年小班小校落實了嗎？ 教團批廣設高中大學技職人才斷層

教改將滿30周年／教團指技職生屢成受害者 教部：強化產業合作

7校校務系統遭駭 學校防駭能力差…教團憂危及學習歷程

幼兒園師1打15不敢上廁所 全教總籲取消「半班」

相關新聞

教改30年／前教長郭為藩 籲開全國教育會議

準總統賴清德曾於競選期間回應教育團體，指未來除定期舉辦事務性會議，也將尋求不同形式會議或網路論壇，由於四一○教改今天剛好...

補校安破網 全教總籲課予家長管教義務、給帶薪親職假

全國教師工會總聯合會今天建議政府修法強制家長參加親職教育講習，先前全教總在公共政策網路參與平台提案，短短幾天就獲得370...

擴大公共化教保服務 教育部：7月起補助公幼課留人力

公共化幼兒園數量與品質持續受到家長團體關注，教育部今天表示，透過前瞻基礎建設計畫，已新建公共化幼兒園133園687班，近...

準公幼退場機制還會加嚴 教育部：4月底前公布

準公幼原定今年8月師生比達標1:12，卻延後至明年，教育部次長林明裕今天指出，準公幼最遲115學年度一定要達標，否則形同...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。