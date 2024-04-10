準公幼退場機制還會加嚴 教育部：4月底前公布

準公幼原定今年8月師生比達標1:12，卻延後至明年，教育部次長林明裕今天指出，準公幼最遲115學年度一定要達標，否則形同「沒有履約」。至於外界關切的準公幼退場機制，林明裕表示，4月底前會公布準公退場規定。

林明裕今天至立法院教育及文化委員會專案報告，針對外界關切的幼兒園師生比1:12達成率，他表示，目前公共化幼兒園共有2080園（公幼、非營利）達標，達成率占73%，最遲114學年度須全部達成。

教育部3月底公布準公共幼兒園第3期合作要件，師生比1:12目標延遲至明年才開始。立委洪孟楷質詢時表示，準公幼的目標期程，應與公共化幼兒園一致。

林明裕表示，準公幼最遲115學年度一定要達標，否則形同「沒有履約」，對於先達標的準公幼，也會給予獎勵。

國民及學前教育署長彭富源補充說明，提前達成的準公幼，會依規模給15到25萬元的一次性獎勵金，連續給3年。相關方案已在最後收尾階段，預計4月中旬公告。

至於準公幼第三期退場機制較原本草案放寬。立委郭昱晴表示，教保人員有情節重大違法對待幼兒，負責人與園長難道無管理責任、不需退場嗎？她收到教育部的回應竟然是，會導致關園數量太多，這讓她覺得荒謬。

立委陳培瑜要求教育部三個月內提升教保服務機構品質，提出具體政策措施，並協助老師及教保員職場增能。

林明裕表示，後續會再研議加嚴，4月底前會公布準公幼退場機制。