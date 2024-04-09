影／教改30周年全教總提建言 呼籲師生比法制化還未完成

全國教師工會總聯合會（全教總）文宣部主任羅德水、理事長侯俊良、副秘書長鍾正信上午一起出席「410教改30週年，全教總提建言」記者會，針對1994年提出的四大訴求：「落實小班小校」、「廣設高中大學」、「推動教育現代化」及「制定教育基本法」，深刻影響三十年來教育發展。全教總特地針對當年訴求與目前教育環境進行檢視，評析當年的目標與理想是否落實，同時呼籲即將上任的新政府勿重蹈覆轍，務實面對教育問題。

鍾正信表示有關「落實小班小校」，當年提出的願景是達到每班少於30人，然而30年後的今天，高級中等教育階段，公校每班仍高達35人，私校更是在45人之譜，除了少子女化所形成的學校班級被迫減少外，全然不見政府從精緻化教學的角度來推動，要落實108課綱的理想，這樣的班級人數全然不符效益與期待。

至於在特殊教育及幼兒教育部分，更是長年處於師生比過高的狀況，以特殊教育而言，在民國98年版特教法附帶決議便提出的師生比1：8，直到去年特教法大修時再次跳票，而幼兒教育則更是直到去年才勉強降低到1：12，政府如此牛步化的作為，著實令人失望。

而在「廣設高中大學」的訴求方面，當年訴求的願景是讓孩子能為了想學而學，擺脫為了升學而學的升學壓力，朝向教育公共化的理想邁進。然而檢視三十年後的今天，儘管高中大學的數量都大幅度增加，看似不愁沒學校可念，但升學壓力卻並未真正減少。

在「推動教育現代化」的訴求上，當年訴求為師資多元化、特殊族群主體性教育、充實幼兒教育、重視個體發展等。政府雖推動師資培育多元化，但未能在培育制度與資源上提供充足支持，在師資員額管控、儲備師資數量、教師待遇等問題也未能有長遠考量，從而造成教育現場師資人力不均的問題。在特殊教育、幼兒教育方面，相關政策也流於衝量，一味追求統計數字上的服務量、普及率，卻未能務實面對服務品質才是教學的核心。