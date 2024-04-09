教改30年／退場海嘯 教團籲併校接住師生

教改屆滿卅年，本報昨天報導，教改廣設大學變調成技專浮濫升格，不僅掀起私立大專院校退場潮，也導致學歷貶值、青年低薪，甚至引發技職崩壞、產業缺工等問題。教團表示，可採併校等「軟著陸」方式接住師生，並鬆綁大學學費，但對於退場私校的校產是否充公，教團則有不同看法。

私校工會副理事長尤榮輝說，私校退場證明當年教改錯估情勢，政府絕對失職。但高教工會理事長周平說，台灣產業近年之所以欣欣向榮、人權等更進步，正是國人教育程度高，「高教擴張的結果還是成功的」，只是教育、社會瞬息萬變，確實仍存在學用落差等問題。

教改評價兩極，但是，私校經營困境是事實。尤榮輝說，目前教育資源分散且劣幣驅逐良幣，政府不大量補助又限制大學學費不能漲，公校還增加招生名額，讓私校死路一條，重公輕私會傷害有心辦學的私校，政府應扶優，如果不補助至少要鬆綁學費，讓學校能彈性調整。

台北商業大學前校長張瑞雄也說，教育部應解除管制大學的枷鎖，讓大學自由競爭，收多少學費由大學決定，要設哪些科系、收多少學生都讓大學自主，這樣用心辦學的就可生存，辦不好的自然退場。

至於如何接住退場師生？一名曾是台灣首府大學飯店管理學系的助理教授說，民間公司大量解雇員工，勞工除拿到資遺費，還可領失業給付，並可創業、貸款，政府也有轉銜機制、職訓，但私校退場老師除資遣慰助金六個月，沒有轉銜、職訓。尤榮輝也說，私校工會正努力讓退場老師能比照勞工有失業救濟制度。

陳柏謙說，私校退場案例中，華夏採併入台科大，老師可先選擇要不要優離優退，絕大多數都保留工作權，併校後轉專案教師至少可待七年，這是目前較好的「軟著陸」模式。

從台灣首府大學被安置到南台科大的研究生陳建良說，最大問題是轉學後的交通及住宿，像有身障生因此被迫放棄學業。尤榮輝表示，如無法就近安置，教育部應補助交通及住宿費。從稻江科技暨管理學院轉到嘉南藥理大學的莊麗娟說，「學生被中途丟包真的很慘」，未來可能有更多學校退場，教育部應追蹤學生後續發展，要求學校做輔導，不能任他們自生自滅。

針對退場學校，高教工會研究員陳柏謙說，政府可從私校公共化以及私校退場將校產捐予公校等方式「軟著陸」，減少衝擊。但尤榮輝認為，應鼓勵並支持私校改辦社會需要的長日照、社會住宅及其他文教等公益事業，而非強制充公。