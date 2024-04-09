教改30年／私校退場 學者20年前就料到

二○○三年七月，當時的台大心理系教授黃光國發表由上百位學界人士連署的「教改萬言書」，檢討教改所製造出的十三大亂象。出席者包括當時的政大教育系教授周祝瑛、台大社會系教授薛承泰、師大教育學院院長吳武典、東吳大學校長劉源俊、暨南大學前校長李家同等人，後又成立「教改論壇」。當年他們對教改的警告，不幸都言中。

薛承泰說，一九九四年四一○教改運動提出「廣設高中大學」訴求時，他就警告要謹慎，因為生育率已在下降。教改推動者不希望下一代重蹈其過去慘烈升學競爭，出發點是善意，當時正準備升大學的考生一九七六年出生，這年是龍年，出生數四十二點五萬人，是出生數最多的一年，但沒考慮一九九四年的出生數已較一九七六年少了十萬人。

行政院隨後成立教改會，薛承泰在會中曾提出人口問題，未被重視。此後又看到大學仍在增加，他從警告轉為批判，直到二○○六年他的呼籲才被注意，因為那一年，台灣首次出現大學招生不足。

參與草擬教改萬言書、教改論壇召集人之一的周祝瑛說，廣設大學完全是政治討好，未思考廿、卅年後人口大減時學校怎麼辦。他們廿年前就料到會有學校退場，如今無法收拾，卻從不檢討。她感嘆，台灣教改卅年，除了教改論壇和少數家長團體，並無當時參與教改的任何主事者出來說明引發的問題。

「教改最嚴重的是公立學校崩解！」周祝瑛說，老師無所適從，民粹過度干預，教育人員動輒得咎，師道漸漸式微。有能力的家長只好把孩子送去讀私校、雙語學校、送出國，或送補習班。

李家同說，廣設大學是大錯，但很多私校創辦人也要負責任。他說：「教改卅年，愈改愈糟。」尤其是入學方式改變，現在大學學測成績公布後，想參加個人申請最多只能申請六個校系，「奇怪的不得了」，是在賭博嗎？而且還要面試，少子化下很多學校有學生就收了，面試有意義？不僅南部學生到台北面試，交通、住宿都要錢，面試對弱勢孩子也不利。