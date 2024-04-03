校園事件成兒少法漏洞 衛福部新制補破網

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過去社政機關接獲的兒少事件若發生在校園中，均會回歸校園進行行政調查，並做出教育行政處分，但也因此出現漏洞，讓涉及違反兒少權法的校園事件無法依法做出裁罰。衛福部經跨部會討論做成相關規定的修正，未來所有的兒少法通報事件均會由社政機關的派案單位統一列管，補上兒少權益的破網。

立委陳培瑜表示，去年7月協助當時的連江縣立委候選人李問，揭露角力教練對女學生性騷擾事件，結果調查屬實後，加害人依然可以在教育界、體育界就近造成被害人的壓力，未見兒少法的裁罰。

陳培瑜辦公室發現這種狀況並非個案，根據兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法，校園中如發生符合兒少法通報要求的事件，會回歸校園進行行政調查。但因為相關規定沒有要求將校園的調查結果回送社政機關，因此即便教育行政端調查屬實，也做出記過、停聘、解聘、不續聘等教育行政的處分，但因為社政機關對相關調查毫無所悉，所以無法做出兒少權法的裁罰。

陳培瑜表示，經兒少法裁罰後能透過公告加害人姓名，讓一般的家長能查詢，但在校園中即便行為已經符合兒少法裁罰的標準，也會因為社政機關未追蹤與裁罰，造成家長們在查詢時的盲區。

經跨部會討論，衛福部於日前完成相關通報、裁罰與列管機制的修正。在未來，所有的兒少法通報事件，均會由社政機關的派案單位統一列管，校園中違反兒少法的事件，也將由社政機關定期向教育機關確認相關調查結果。

衛福部保護司長張秀鴛說明，已經與縣市政府溝通府內分工，將成立裁罰的社政單一窗口，針對校園場域的兒少不當對待事件，由學校組成調查小組，若調查屬實，要回頭再將調查結果告知社政窗口。此窗口依兒少法裁處後，登錄至公開查詢系統。教育單位的不適任教師系統也會定期與衛福部的系統介接勾稽，目前系統已建置完畢。