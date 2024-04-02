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教育部公文系統當機 各校狀況多

聯合報／ 記者周宗禎林敬家陳秋雲／連線報導

教育部電子公文系統疑損壞，許多學校抱怨連連，委託廠商自行開發公文交換系統的學校，影響程度不一，有學校短暫連不上教育部系統，或校際電子公文無法成功交換。

崑山科大表示，過去幾天的電子公文都呈現斷訊、不穩狀況，皆為「一度斷線無法登入」，不久又恢復，雖然原因不明，甚至與教育部系統連線斷斷續續，都可趁連上線時傳送公文，往來未受影響。由於崑大的系統是Webuve系統，教育部出問題的系統為Botuve，教育部昨表示預計四月二日前可以修復。

嘉南藥理大學使用自行開發的公文系統，非搭載教育部建置的平台，但學校表示，昨上午八時許，發現公文連線系統「壞掉」、無法連線，上午九點一分已恢復，與和教育部公文往來正常。成功大學也表示，委託廠商自行開發建置的電子公文交換系統，未使用教育部交換系統，收發教育部公文運作正常。

然而部分使用教育部出問題系統的大專校院，卻無法成功與成大交換公文，校方清查上周一至昨日下午，共三件電子公文仍待收文學校確認，至於是否有受影響學校發電子公文到成大，成大卻未收到，需等教育部系統修復後才能確認。

東海大學圖資長楊朝棟表示，據了解，公文電子交換系統非因失火而異常，且不是所有學校都不能使用公文電子交換系統，已知是部分主機無法登入，目前東海大學並未受到影響。他曾參與過教育部資訊系統評選委員，認為教育部的資訊系統相當完善，相關危機管理也能妥善應付，相信影響層面能降至最低。

成大 教育部 東海大學

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