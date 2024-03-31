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營養午餐禁粉令清明連假後解除？新北：本學期前仍禁用

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
教育部發文各校營養午餐禁用辣椒、咖哩、胡椒粉至4月7日。本報資料照片
教育部發文各校營養午餐禁用辣椒、咖哩、胡椒粉至4月7日。本報資料照片

國內食安事件頻燒，教育部3月8日曾發文各校4月7日前，暫緩使用辣椒粉、咖哩粉，外界預期清明連假後有望解除禁粉令。不過新北目前仍維持停用3個月，也就是這學期前都禁用辣椒、咖哩粉及胡椒粉。至於寶林茶室引發粿條食安恐慌，雖然新北未強制業者暫停使用，但業者說現正在風頭上，避免家長、孩子不安心，會調整菜單。

進口辣椒粉檢出工業用色素蘇丹紅，混入多項食品流竄全台。教育部曾發文各校4月7日前暫緩使用辣椒粉、咖哩粉，如今期限將至，外界預期清明連假後，部分縣市有望解除「禁粉令」。新北市教育局指出，蘇丹紅擴及層面廣，難掌握去向外，中央、地方衛生單位也都還在調查中，現仍維持停用3個月，也就是這學期前都不會開放。

另外，寶林茶室引發粿條食安疑慮，新北教育局指出，目前訊息都指向單一事件、場所，且生產粿條業者已停業，不會強制營養午餐暫停使用粿條，業者想替代成別的產品都尊重。

團膳業者說，目前未接獲新北解除禁粉令消息，不過孩子本就不嗜辣，開菜單就寫原味，未來若開放再加上辣味標示不難。另外孩子愛吃咖哩口味，有業者先變化菜名因應，比如菜單寫洋芋燒雞嗲，後續若開放咖哩粉，成品做成咖哩雞也不會奇怪。

至於粿條食安疑慮，業者坦言，現在有什麼樣的食安事件，希望孩子、家長都能安心前提下，都會盡量避免爭議食材，比如換成油飯、炒油麵等，且學校端也不會刁難，基本上改菜單很容易。

蘇丹紅 食安

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