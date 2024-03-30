準公幼教師、教保員虐童 園所仍可續約

教育部國教署昨公告準公幼第三期合作要件，其中去年三月一日以後，有虐兒等情形的幼兒園不能續約，且園所需於一一五學年，達成師生比一比十二。不過教團質疑，原訂今年八月起，準公幼的師生比就要調降，如今卻延後，根本是「玩假的」，怒批是今年兒童節前，教育部給孩子的跳票大禮。

準公共幼兒園政策今年八月將邁入第三期，若要加入準公共幼兒園，都必須與政府重新簽約。然而先前公布的草案中，原訂近三學年，違法對待幼兒案件屬實，經主管機關處以罰鍰者，不得續約，正式方案的追訴期卻從三學年，縮短至去年三月一日起。

此外，不當管教案件行為人，也從原本草案規定的所有教保人員，限縮至園長、負責人。換句話說，若園所教師或教保人員有虐童、不當管教等情事發生，該園所仍可續約。

另外，過去準公幼被外界批評無監督機制，新規定要求園方上傳園內環境照片至教育部指定平台，每日也要將當日點心及午餐照片上傳至校園食材登錄平台。教保人員每月基薪也將提高兩千元。

幼教團體估計，原本草案出爐時，預估影響上百家準公共幼兒園、上萬名幼兒，如今將減至不到十家。教育部則說，若有退場學校，將提供受影響學童安置就學等相關措施。

業者表示，園內發生不當管教案件，大多都是教師個人行為，卻要園所一起退場，家長也要共同承擔，實在不公平，感謝教育部採納建議。

不過全國幼教產業工會理事長許文菁質疑，難道自家聘雇的教保服務人員違法，老闆可以卸責嗎？機關本來就對所屬老師有管理責任，督導不周當然也要解約，酒駕同車的都有事了，為何幼兒園負責人沒事？放任老師不當對待，出事了再推給底下的老師，還能繼續經營幼兒園，非常荒謬。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，不當管教事件只限於負責人很不對勁，如果一個園所發生十次不當管教事件，但行為人都不是園長、負責人，難道就都不用處理嗎；至於準公幼師生比一比十二將再往後延，這是教育部打臉自己。