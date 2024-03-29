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「讀書寫作每刻都是永恆」台灣文學巨擘齊邦媛辭世 享嵩壽101歲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽一○一歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽一○一歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛於廿八號凌晨一時辭世，享嵩壽一○一歲。中華民國筆會稍早在臉書發文敬悼齊邦媛。

齊邦媛一九二四年生，遼寧鐵嶺人。國立武漢大學外文系畢業，一九四七年來台灣。一九六八年美國印第安那大學研究，一九六九年出任中興大學外文系系主任，一九八八年從台灣大學外文系教授任內退休，受聘為台大榮譽教授。

曾任美國聖瑪麗學院、舊金山加州州立大學訪問教授，德國柏林自由大學客座教授。教學、著作，論述嚴謹；編選、翻譯、出版文學評論多種，對引介西方文學到台灣，將台灣代表性文學作品英譯推介至西方世界。

齊邦媛多年來致力台灣現代文學英譯工作，推動吳濁流、王禎和、黃春明、李喬、鄭清文、朱天文、平路等台灣代表性作家的文學作品英譯工作，讓台灣文學作品得以在國際發聲，也催生台灣文學館，對於提升台灣文學國際能見度、促進文學交流貢獻卓著。曾榮獲第三十四屆行政院文化獎、中國文藝協會文藝獎章、五四獎文學交流獎。

她在八十多歲選擇入住養生村，期間更歷時四年，完成了震動華人世界的鉅著「巨流河」，從中國長城外的「巨流河」開始，終於台灣南端恆春的「啞口海」，描述自身家族從東北到台灣的顛沛流離，反映兩代中國人的苦難。「巨流河」因而被譽為一部反映中國近代苦難的家族記憶史、一部過渡新舊時代衝突的女性奮鬥史、一部用生命書寫壯闊幽微的天籟詩篇。

二○一八年英文版「巨流河」問世，隔年齊邦媛獲母校印第安那大學來台頒贈榮譽博士學位。彼時九十五歲的她致詞時說，「我這一輩子活在愛中，尤其是我父母給我的愛，為了紀念他們，促成我寫成這本書。」而晚年談及生死，她說，每天讀書寫作，每一刻都是永恆。

台灣大學 台灣文學

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