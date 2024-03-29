7校校務系統遭駭！教部證實學生個資外洩 將清查學習歷程檔案

教育部今晚間表示，月中接獲亞昕資訊股份有限公司通知，表示日前接獲駭客稱掌握了7所使用亞昕公司校務行政系統的學校學生個資，並回頭向亞昕公司威脅。亞昕已通知教育部並向警方報案，教育部也立即啟動資通安全事件通報、個人資料事件通報、個人資料行政檢查、緊急應變措施及調查作業。

國教署表示，為釐清駭客入侵情形，已與資安鑑識專家赴亞昕公司進行數位鑑識，經初步清查發現，駭客是透過某校系統漏洞入侵主機，成功執行惡意程式，進而竊取該所學校帳號密碼，並以該組帳號密碼，成功登入其他6所使用亞昕公司系統的學校再竊取學生個資。

國教署指出，經初步鑑識發現有遭外部下載學生個資，但並未發現新增、刪除等操作。另有關於各校學生學習歷程檔案，依據目前鑑識狀況，並未發現被竄改、刪除，但為確保學生權益，須審慎確認校內學生學習歷程檔案保全，國教署已組成專業小組啟動與亞昕公司簽約的26校學生學習歷程檔案資料正確性核對，持續進行LOG檢視及資料比對作業，預計4月8日前完成清查。

針對學生個資外洩一事，國教署表示，將依據個人資料保護法第12條規定請學校通知當事人，並呼籲學校學生近期注意自身個人資料有無被盜用，如有發現亦請盡速向學校反映。

國教署也說，除7所受影響學校外，全國尚有19所高中使用亞昕公司單機版校務行政系統，為掌握其餘學校個資外洩情形，教育部即刻進行數位鑑識，並與各該教育行政主管機關合作，協助各該學校持續強化資通系統安全能力，並落實校內個人資料保護，以維護學生權益進行各項保護措施。