司法少年教育部有無對接？立委憂少年犯成明日成年犯

新北國中生割頸案後，社會關注矯正學校、少年觀護所的輔導與中介機制。國民黨立委柯志恩擔心，教育部與相關單位的資訊是否有對接，「沒有對接是漏接的最大原因」。另外，少年從矯正學校出來後有5成會在第1年再犯刑事案件，柯志恩也質疑，從矯正學校出來之前是否有經過完整評估。

今日教育部在立法院教育及文化委員會上，就「校園暴力事件之處置、少年犯回歸校園之輔導機制及前科紀錄是否塗銷」進行專題報告。柯志恩強調，「今日少年犯不好好處理，明日就成為成年犯」，但現行教育部及有關單位似乎缺乏對接。

柯志恩點出，少輔會2023年7到11月收到541案、開案輔導302案，目前高風險案件有966件，警政署統計112年少年嫌疑犯1萬790人，112年高中職以下的暴力事件與偏差行為共2萬7511件，平均校園每天發生73起暴力事件。柯志恩質疑，對於這些少年，教育部與相關單位是否有對接，「沒有對接是漏接的最大原因」。

教育部長潘文忠表示，教育部作為學校體系，與警政單位、衛福單位會召開定期會議，但也坦言高風險案件的數據教育部無法掌握。

另外，柯志恩表示，從矯正學校出來的少年，有5成會在第1年再犯刑事案件，近2成會再次被收押。有矯正學校的心理諮商師向柯志恩提及，曾有孩子離開矯正學校2、3個月就自殺，原因是被追債、又不想再犯案，她質疑從矯正學校出來之前是否有完整評估，並擔心若矯正教育沒做好，問題會更加嚴重。

國民黨立委羅廷瑋在質詢時詢問少年觀護所的輔導機制，司法院少年及家事廳長謝靜慧表示，在法院會有法官經由調查官來就少觀所的就學，與學校單位做聯繫。另外，司法院從2月1日開始執行試辦計畫，評估受到保護管束、在社區就學的少年有哪些風險因子。

潘文忠今日表示，未來在少年犯從矯正機關回校前的個案聯繫會議上，應有就讀學校指派代表出席，評估能否入校、入班。另外，國教署將推動地方政府建置「中介教育基地」，並串連中央、地方政府及民間資源，擴充中介教育措施。