祖孫3人擠3坪 她讀書拚到獎學金

十五歲的侯雅筑和弟弟與祖母借住遠房親戚家，三個人擠在不到三坪的空間，靠祖母做資源回收維持生計。但她不被貧窮擊倒、依然維持優異成績，獲選二○二四年家扶基金會自強兒少。她許願快點長大，讓阿嬤過上好日子。

家扶基金會昨舉辦「二○二四全國自強兒少表揚活動」。今年表揚的廿三名自強兒少，十名為單親家庭、各三名生長在隔代家庭及重組家庭、七名兒少母親為新住民，有三名罹患身心障礙。

據家扶基金會分析，去年扶助的兒少有六成四來自單親家庭、一成一為隔代教養，其中以單親母親照顧子女占總扶助戶數一半；今年也首次出現受表揚者來自重組家庭。

另一位獲選自強兒少的周俞姍患先天性重度聽力障礙，六個月大就需全天配戴助聽器，小學三年級加裝人工電子耳。她說，很早便告訴自己，聽不到也可過正常生活，努力練習讀懂唇語，並在過程中養成耐心和責任心。