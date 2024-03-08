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嘉大承辦嘉市公共托育家園熱門搶手 市府：布建多元托嬰托育場域

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府元月委託嘉義大學承辦東區社區公共托育家園，照顧12名2個月至2歲嬰幼兒。圖／嘉大提供
嘉義市政府元月委託嘉義大學承辦東區社區公共托育家園，照顧12名2個月至2歲嬰幼兒。圖／嘉大提供

龍年到，國人傳統觀念喜歡生象徵吉祥生肖「龍子龍女」，嘉義市政府元月委託嘉義大學承辦東區社區公共托育家園，照顧12名2個月至2歲嬰幼兒，嘉大設幼兒教育學系，教學口碑好，受家長歡迎招生搶手，30名家長候補；市府因應年輕家長需求，布建多元托嬰托育場域，其中東區精忠公共托嬰中心施工中，完工啟用可照顧28名嬰兒。

市府社會處說，政府因應少子化，積極推動公共化托育服務，全市設4處公共托育服務據點，元月起政府為落實「0-6歲國家一起養」政策，調高托育補助，從每月5500元提升至7000元，減輕家長育兒照顧負擔。

父母頭胎嬰兒送公托每月只需負擔2000多元，公立托兒托嬰家園搶手，西區公共托育家園委託希望種子協會承辦，東區委託嘉大，2處家園各照顧12名嬰幼兒，為滿足年輕雙薪家長托育需求，加強布建多元托嬰托育場域。

東區精忠公共托嬰中心施工中，完工啟用可增加照顧28名嬰兒，因公共托育家園建物地點難覓，增加民間準公托場域，另全市有390名加入準公共化托育的合格保母，讓家長選擇送托，安心工作。

嘉大承辦東區公共托育家園位在林森校區，照顧12名2個月至2歲嬰幼兒，幼童是嘉大「最年輕新生」，公共家園提供優化照顧比，讓就托幼童得到最好照顧，達到政府好、家長好、幼兒好、托育人員好、嘉大好的「五」好。

嘉大校長林翰謙說，嘉大設幼兒教育學系，經營團隊結合幼兒教保專業，林森校區綠地開闊，讓幼兒安全自在使用戶外活動空間，托育家園提供幼教系學生實習觀察場域，嘉大承辦托嬰服務創下國立綜合大學首例，也是大學社會責任具體實踐。東區托育家園收托滿額，年紀最小5個月嬰兒，最大2歲多，招生簡章4月底公告嘉大網頁。

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