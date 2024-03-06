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諮商輔導心理測驗推手 心理學巨擘張春興手稿捐國圖

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
張春興的家屬張修然代表捐贈手稿予國家圖書館館長王涵青。圖／台師大提供
張春興的家屬張修然代表捐贈手稿予國家圖書館館長王涵青。圖／台師大提供

當代心理學巨擘、教授張春興於國立台灣師範大學任教逾40年，曾獲得五座金鼎獎肯定，並花費19年編纂心理學辭典，期間不斷赴各地講座及主編由22位兩岸學者聯合完成共22本的「世紀心理學叢書」。台師大今天舉行「張春興教授手稿捐贈儀式」，手稿紀錄教育理念、對兩岸學術的願景，以及對華人心理學的期許。

張春興家屬經四年時間，仔細整理、分類、查證、掃描、建檔，於去年12月完成所有文物整理裝箱並捐贈予國家圖書館，充實「當代名人手稿典藏系統」。

台師大指出，張春興留下的手稿內容包括長篇論文、出版書籍的手稿、短篇評論、個人獨立編寫辭典的詞條、思考雜記、兩岸學者往來信件、戰爭流亡及來台的家庭信件等。手稿一共18箱，時間橫跨1947年到2000年，內容中可以看到台灣半個世紀以來整個社會的演變進步及困境。

台師大副校長宋曜廷表示，張春興是華人心理學界的巨擘，對於心理學的提倡和傳播，才有今天台灣在心理學相關領域，如諮商輔導、心理測驗和應用心理學等方面的廣泛應用，同時也帶動了兩岸三地心理學蓬勃發展。張春興對心理學傳播用力之深，拜讀手稿，更可以看出其學思歷程，「風簷展書讀、古道照顏色」的意境躍然紙上。

張春興的家屬張修然則表示，身為家屬，面對歷經半世紀的學術手稿和文物，必須責無旁貸擔負起整理任務，也在長達四年的掃描過程中了解許多父親的心血。相信手稿及文物能給後代更多啟發和了解社會演變，也提供未來學術研究更多資料。

台師大表示，張春興將書寫作為一生信念，常告訴學生「好書是好好思考的副產品，好思考是好好研究的副產品，根本之道是好好做學術研究。」捐贈手稿不僅豐富國家圖書館名人手稿典藏，亦讓手稿得到良善保存，有助於讀者了解張春興的思想與教育信念。

家屬將張春興的手稿裝箱，送至國家圖書館典藏。圖／台師大提供
家屬將張春興的手稿裝箱，送至國家圖書館典藏。圖／台師大提供
張春興家屬經四年時間，仔細整理、分類、查證、掃描、建檔，於去年12月完成所有文物整理裝箱並捐贈予國家圖書館，充實「當代名人手稿典藏系統」。圖／台師大提供
張春興家屬經四年時間，仔細整理、分類、查證、掃描、建檔，於去年12月完成所有文物整理裝箱並捐贈予國家圖書館，充實「當代名人手稿典藏系統」。圖／台師大提供

台師大 圖書館 文物

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