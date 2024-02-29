陸對台招生 3管道可報423院校

陸學位生來台持續受阻，中國大陸則持續推進招收台灣高中畢業生，大陸普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生簡章已於一月發布，大陸國台辦表示，台灣學生可憑學測成績報考大陸四二三所大專院校，還有多種招生管道。陸媒曾報導，統計顯示，每年有數千名台灣學子到陸大專院校就讀，目前約有一點二萬人。

一一三年大學學測日前公布成績，近日北京大學、北京清華、中國人民大學等多所大學紛紛公告對台招生簡章，其中，中國人民大學明確訂出招生名額為十人，北大「視情況而定」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年大陸大專院校招收台灣高中畢業生的報名將於三月啟動，台灣同學可通過三個管道參加，一是參加「普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試」，二是憑台灣學測、統測或分科測驗成績報考大陸高等院校，三是參加大陸暨南大學、華僑大學和福建八所高等院校的單獨對台招生項目。

學測考生可於三月一至十五日報考陸四二三所高等院校。統測考生可報考福建省內廿八所院校，分科測驗考生可報考廈門大學等十所福建大專院校。