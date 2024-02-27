歡迎北部國高中生！新北教育博覽會將登場 46所大專院校首設攤

新北市教育局每年舉辦教育博覽會，讓國中學子提前認識適合自己的高中，今年首次邀請全國大專校院，如陽交大、台科大等46所大專院校，讓北北基桃的國高中生一次掌握各類型學校，實體活動3月30日於市民廣場登場；線上博覽則自3月1日起至6月30日開展，號召北北基桃親師生共襄盛舉。

教育局長張明文說，博覽會有5大必來理由，包括超過100所學校設攤、有制服Fashion Show網路票選活動，40校齊聚角逐最美制服；還邀請到美國、日本、澳洲、加拿大等4國國際代表到場設攤，拓展國際視野，並設有適性輔導區，協助學生瞭解各類型不同學制學校及特色；最後新北市國高中學生探索同時完成闖關活動，就有機會抽iPad、 Switch、Airpods等多項大獎。

國立臺灣科技大學校長顏家鈺說，學測今放榜，成績單寄發後緊接著4月底和5月是四技二專統測、國中教育會考，學生家長最關心的就是獲得完整的升學諮詢管道。教育博覽會結合高中職到大專校院完整升學資訊，幫學生做出最適合自己的生涯探索。

大觀國中郭佳慈說，很期待可以參加博覽會，不僅有好玩的闖關活動，更重要是可以了解高中職及大專院校特色，對掌握未來升學很有幫助。

教育局表示，此次教育博覽會採虛實整合，線上活動自3月1日起至6月30日止，可至新北市高級中等學校博覽會https://se.ntpc.edu.tw/expo/；3月30日實體博覽會有許多趣味遊戲及活動，邀請北北基桃學生一同參與。