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教育部攜中油創非營利幼兒園 員工子女優先、也收外生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
高雄市煉油廠員工子女非營利幼兒園與高雄市立圖書館合作，行動圖書館可以直接駛進園內，方便學童自由選讀。圖／教育部提供
高雄市煉油廠員工子女非營利幼兒園與高雄市立圖書館合作，行動圖書館可以直接駛進園內，方便學童自由選讀。圖／教育部提供

教育部今天表示，為了協助各部會和公營事業設置員工子女非營利幼兒園，教育部國教署與台灣中油公司攜手，將原設於高雄市煉油廠及苗栗縣探採事業部的私立幼兒園，轉型為員工子女非營利幼兒園，另於嘉義市煉製研究所新設一處非營利幼兒園，提供平價及友善育兒環境。

國教署說，高雄市煉油廠員工子女非營利幼兒園自民國75年設立，112學年度核定招收3歲至入國小前幼兒114名，共6班；該園與高雄市立圖書館合作，運用廣大的戶外活動空間讓行動圖書館可以直接駛進園內，方便學童自由選讀，在園內就可以借閱圖書。

國教署也指出，苗栗縣中油員工子女非營利幼兒園，12學年招收1班2歲專班及2班混齡班共64名，提供安全健康與多元價值的生活體驗，並結合苗栗在地風箏節等特色文化與台灣中油資源，培養幼兒人文關懷情操並重視社區鄉土文化。

此外，國教署也說，嘉義市中油員工子女非營利幼兒園則為全新設立的幼兒園，112學年招收1班2歲專班及3班混齡班共88名；該園社區踏查帶領幼兒走入嘉邑福德宮，由主委分享當地百年福德宮與老樹的歷史並介紹百萬打造的環保金爐，讓孩子們認識傳統文化之餘，也了解宮廟的與時俱進。

國教署表示，員工子女非營利幼兒園雖以員工子女為第一優先招收對象，但如招生有餘額者，也將對外招收學生。收費部分，第1胎每月2000元，第2胎1000元，第3胎免繳費用，另低收、中低收入戶及身心障礙幼兒也免繳費用，期望透過職場友善環境來減輕育兒負擔，並提供更多元的育兒環境選擇。

中油 國教署 子女 幼兒園 育兒

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