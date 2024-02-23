校園流浪犬危及師生 教育部下月邀集學生、農業部討論

數個大學學生會今於立法院前召開記者會，呼籲教育部及社會各界正視校園流浪犬議題，並建議教育部應盤點校園犬隻。教育部則回應，已訂定「各級學校犬貓管理注意事項」，將請學校依照注意事項造冊管理校園犬隻，目前訂於三月初邀集農業部和相關學生代表討論，並邀請犬隻管理優良的學校分享方法，再通函學校作為執行參考。

去年國立台灣大學研究團隊於校內野放白鼻心，未料卻遭流浪犬咬死，近期數間大學也傳出校內流浪犬，不時攻擊師生等事件。數個大學學生會今天於立法院前召開記者會，呼籲各界重視校園內流浪犬問題，並檢討現行TNvR措施。

教育部回應，已訂定「各級學校犬貓管理注意事項」，要求學校造冊管理校園飼養的犬貓，並應佩戴項圈等以利辨識，若為經常出沒校內的流浪犬貓，以建立深厚關係者請學校於能力所及範圍內納入照顧。

教育部也指出，學校可依照權責參酌注意事項，並邀集相關校內學生代表等在不違反相關法令之下，協商訂定管理規範。

教育部也說，正彙整農業部遊蕩犬相關法規與資源，並研擬校園遊蕩犬管理宣導資料。也訂於今年3月初，邀集農業部及相關學生會代表進行討論，並規劃邀請犬隻管理優良學校分享管理作為，研商討論後，將資料通函各大專校院參考執行。