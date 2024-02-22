凌雲國小裁併公聽會 家長關切屏科實中招生盼在地優先

少子化衝擊，屏東縣府教育處昨晚在屏東市凌雲國小辦裁併校公聽會，凌雲國小位在六塊厝，與新設國立屏科實驗中學，兩校距離僅800公尺，教育處表示，學制重複，生源重疊下，評估停辦凌雲國小。昨公聽會家長關心屏科實中招生方式，也期盼要優先保障在地學童入學。

凌雲國小設校58年，校地面積2.1203公頃，公聽會昨晚在學校舉辦，教育處國教科簡報，教育處長楊英雪主持、副處長廖麗華、屏科實驗中學校長陳志偉等人出席；簡報指出，六塊厝地區是屏東科技產業園區、屏東科學園區與高鐵特定區，凌雲國小旁新設休閒運動園區縣立棒球場；凌雲國小與新設屏科實中兩校相距僅800公尺，學制重複、學生來源重疊，評估停辦凌雲國小。

簡報指出，屏東市國小人數從112到116學年度將減少近1500人，換算近9間6班小校會消失，有調整必要，配合政策停辦整合園區開發效益。凌雲國小112學年度國小部6班79人，基本學區16人，跨學區63人，8成學生跨學區；凌雲國小107到112學年度附幼學生數，平均人數26人。學校班級近五年為6班，94人減少到79人。

教育處表示，凌雲國小若裁併校併入鄰近大同國小，家長除選擇大同就讀，亦可輔導轉學到屏東市其他學校。凌雲附設幼兒園19人，112學年度畢業15人，停辦後輔導轉學大同國小。保障原學區家長、學生權益，原學校停辦生效日期取得學籍學生或停辦後設籍屏東市長安里19到22鄰並實際居住學生，縣府補助交通費（含保險）、午餐費與代收代辦費經費，到國小階段畢業為止。

昨公聽會家長關心屏科實中招生方式，盼能保障凌雲國小、凌雲國小附幼就學孩童。屏科實中今年8月設立，有國小、國中、高中部與雙語部，國小先借用凌雲校舍，國、高中大仁科大上課，學校預計3、4月動土，校舍完成設幼兒園。

家長關心，現就讀凌雲國小孩童們能否保障就讀屏科實中國小部；教育處長楊英雪說，小一新生依屏科實中招生規定，凌雲小一到小五學童即113學年度開學小二到小六，若家長選擇續留，113學年度以專案轉學銜接屏科實中國小部。

凌雲國小見證眷村歷史，六塊厝雲鵬社區已拆遷，2013年遷住到屏東市博愛路崇仁新村，僅留下由蔣宋美齡題字「大鵬七村」入口門柱、村辦公室與水塔，列為屏東縣歷史建築。