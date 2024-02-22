快訊

「特別預算」債留子孫？英美規劃中長期建設預算的財政啟示

AIT證實：美國眾議員蓋拉格今起訪台3天 擬會賴清德、韓國瑜

從小贏在起跑點！葉丙成指想法很天真：教養路上最可怕是彈性疲乏

凌雲國小裁併公聽會 家長關切屏科實中招生盼在地優先

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市凌雲國小裁併公聽會昨晚舉辦，家長關切屏科實中招生方式，盼能保障在地學童優先。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小裁併公聽會昨晚舉辦，家長關切屏科實中招生方式，盼能保障在地學童優先。記者劉星君／攝影

少子化衝擊，屏東縣府教育處昨晚在屏東市凌雲國小辦裁併校公聽會，凌雲國小位在六塊厝，與新設國立屏科實驗中學，兩校距離僅800公尺，教育處表示，學制重複，生源重疊下，評估停辦凌雲國小。昨公聽會家長關心屏科實中招生方式，也期盼要優先保障在地學童入學。

凌雲國小設校58年，校地面積2.1203公頃，公聽會昨晚在學校舉辦，教育處國教科簡報，教育處長楊英雪主持、副處長廖麗華、屏科實驗中學校長陳志偉等人出席；簡報指出，六塊厝地區是屏東科技產業園區、屏東科學園區與高鐵特定區，凌雲國小旁新設休閒運動園區縣立棒球場；凌雲國小與新設屏科實中兩校相距僅800公尺，學制重複、學生來源重疊，評估停辦凌雲國小。

簡報指出，屏東市國小人數從112到116學年度將減少近1500人，換算近9間6班小校會消失，有調整必要，配合政策停辦整合園區開發效益。凌雲國小112學年度國小部6班79人，基本學區16人，跨學區63人，8成學生跨學區；凌雲國小107到112學年度附幼學生數，平均人數26人。學校班級近五年為6班，94人減少到79人。

教育處表示，凌雲國小若裁併校併入鄰近大同國小，家長除選擇大同就讀，亦可輔導轉學到屏東市其他學校。凌雲附設幼兒園19人，112學年度畢業15人，停辦後輔導轉學大同國小。保障原學區家長、學生權益，原學校停辦生效日期取得學籍學生或停辦後設籍屏東市長安里19到22鄰並實際居住學生，縣府補助交通費（含保險）、午餐費與代收代辦費經費，到國小階段畢業為止。

昨公聽會家長關心屏科實中招生方式，盼能保障凌雲國小、凌雲國小附幼就學孩童。屏科實中今年8月設立，有國小、國中、高中部與雙語部，國小先借用凌雲校舍，國、高中大仁科大上課，學校預計3、4月動土，校舍完成設幼兒園。

家長關心，現就讀凌雲國小孩童們能否保障就讀屏科實中國小部；教育處長楊英雪說，小一新生依屏科實中招生規定，凌雲小一到小五學童即113學年度開學小二到小六，若家長選擇續留，113學年度以專案轉學銜接屏科實中國小部。

凌雲國小見證眷村歷史，六塊厝雲鵬社區已拆遷，2013年遷住到屏東市博愛路崇仁新村，僅留下由蔣宋美齡題字「大鵬七村」入口門柱、村辦公室與水塔，列為屏東縣歷史建築。

屏東縣教育處今年召開裁併校公聽會共3所國小，18日內埔鄉僑智國小、高樹鄉舊寮國小舉辦，昨第三場凌雲國小。楊英雪表示，公聽會收集意見後，將送教育委員會審議。

屏東市凌雲國小裁併公聽會昨晚舉辦，家長關切屏科實中招生方式，盼能保障在地學童優先。記者劉星君／攝影
屏東市凌雲國小裁併公聽會昨晚舉辦，家長關切屏科實中招生方式，盼能保障在地學童優先。記者劉星君／攝影

併校 屏東縣 幼兒園

延伸閱讀

怕基泰大直案重演...民汐線公聽會民生社區逾2百人參與 居民憂老屋鄰損

全教總指台東國小校長甄選有瑕疵 教育處：可受公評

捷運民汐線公聽會登場！ 大稻埕站消失居民盼恢復

被柯文哲耽誤8年！汐止民眾樂見民生汐止線重啟 盼搭捷運進北市

相關新聞

大漢技術學院 宣布8月停辦

受少子化衝擊影響，花蓮大漢技術學院日前召開董事會，決議自一一三學年、今年八月起停招停辦，後續將報請教育部核定；不過教育團...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

大仁科大教授劉怡旻擠身前2%頂尖科學家 坐月子都在寫論文

屏東縣大仁科技大學藥學暨健康學院長，藥學系主任、教授劉怡旻，入榜美國史丹佛大學發布2023年全球前2％頂尖科學家之一，全...

凌雲國小裁併公聽會 家長關切屏科實中招生盼在地優先

少子化衝擊，屏東縣府教育處昨晚在屏東市凌雲國小辦裁併校公聽會，凌雲國小位在六塊厝，與新設國立屏科實驗中學，兩校距離僅80...

筆耕逾68年！黃春明昔上師範學校卻兩度退學 校長笑稱「流」學生

不斷被退學、人生挫折不斷的宜蘭小孩，至今已是橫跨各領域、著作等身的大作家！作家黃春明21日於講座分享成長過程中的趣聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。