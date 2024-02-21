筆耕逾68年！黃春明昔上師範學校卻兩度退學 校長笑稱「流」學生

不斷被退學、人生挫折不斷的宜蘭小孩，至今已是橫跨各領域、著作等身的大作家！作家黃春明21日於講座分享成長過程中的趣聞，如因為頻繁被退學，被戲稱為「流學生」，他也回憶當時離開故鄉宜蘭時，阿公偷偷塞錢給自己的溫馨回憶。作家廖玉蕙稱讚黃春明筆耕至今68年，是文壇最有「續航力」的重要作家。

黃春明曾創作《兒子的大玩偶》、《鑼》與《莎喲娜啦再見》等小說集，題材關注社會下的底層人物，更反映了從農業社會轉變為工業社會過程當中的台灣，被視為台灣重要的鄉土小說家，其作品更時常被翻拍成電影。

被戲稱為「流學生」

靠著自學考上台北師範學校的黃春明，就讀不久後就被退學，轉學至台南師範學校，再遭退學，最後輾轉到了屏東師範。他回憶說，當時台灣還是農業社會，工業並不發達，所以大多數民眾工作的地點都在家鄉附近，當時身為宜蘭人的自己跑到屏東，其實相當罕見。

當時屏東師範的校長看到他就「你是留學生」，黃春明當時就疑惑，自己不是留學生啊。校長就解釋說，他從宜蘭羅東到台北再到台南，最後山巔水流到了屏東，不是「流」學生是什麼，現場觀眾聞言都不禁莞爾一笑。

祖孫的珍貴互動

他也提到，當時要從宜蘭搭火車到屏東時，他的爺爺雖然很生氣他被退學，但還是到車站送他。黃春明看到爺爺的時候，就笑著跟阿公說：「我要去屏東了」，阿公只是倔強的拿出懷錶對時間，說等等就會離開了，但當黃春明真的要上火車前，爺爺把他叫住，並從褲檔拿出一疊捲起來的鈔票，交代「他肚子餓的時候可以拿去吃飯，不要亂花」。

黃春明繼續說，後來上了車廂到位置上時，發現有個人倚在窗邊，原來是爺爺，當黃春明詢問爺爺怎麼在這時，爺爺只回應說「火車走了，我就會走」，火車開動後，爺爺也追著火車，與黃春明道別。黃春明回憶說，雖然爺爺的口氣不好，但行為卻充滿溫柔與愛，傳統的台灣人好像都不會把「愛」大聲說出來，而阿公好像就是那樣的人。

筆耕至今68年

作家廖玉蕙接著致詞表示，「（黃春明）很會講古，我很害怕在他後面演講」，炒熱現場的氣氛。她表示，黃春明早年投身媒體、編輯與廣告等產業，但更重要的是他的文學創作，「一枝筆橫掃小說、散文、劇本、兒童文學等文學領域」，自從1956年寫出第一篇《清道夫的孩子》，至今筆耕超過68年。

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