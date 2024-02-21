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竹北高中改隸陽明交大附中最新進度曝 3月開三場說明會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北高中預計3月1日起將連續舉辦3場說明會，與教職員工、家長、校友和學生面對面溝通。圖／校方提供
竹北高中預計3月1日起將連續舉辦3場說明會，與教職員工、家長、校友和學生面對面溝通。圖／校方提供

國立竹北高中朝陽明交大附中之路前進，兩校在本學期將共同啟動後續的改隸程序，竹北高中預計3月1日起將連續舉辦3場說明會，與教職員工、家長、校友和學生面對面溝通，並已在學校網頁規畫意見調查，全面的收集意見，其中，林姓創校會長聞訊後也捐贈百萬支持，表達對改隸陽明交大附中的樂觀其成。

竹北高中在上學期末的校務會議，決議通過陽明交大提出的邀請，啟動改隸的第一步。竹北高中校長陳瑞榮說，本學期兩校將籌組工作小組來規畫合校計畫，並於3月起由竹北高中舉辦公開說明會。

為讓外界了解改隸內容，校方於本學期架構網頁，談到改隸的6大核心價值，包含教育場域面、課程教學面、學生學習面、環境設施面、資源拓展面、其他共好面，並提出量化填答與質性意見反應的調查，盼望能促進新竹地區高中教育的互惠共榮發展。

陳瑞榮說明，近期先收集量化和質化的調查，規畫3月說明會的內容。預計3月舉辦三場「改隸陽明交大附中說明會」，向竹北高中教職員工、家長、校友和學生說明溝通，最後將於本學期啟動校務會議，必須要有四分之三的校務代表出席，且需要四分之三的人通過，才能提報教育部審核，教育部專家委員到學校了解需求，才會進入半年到一年的籌備期。

竹北高中創校32年，日前校務會議通過接受陽明交大改隸邀請，消息傳出後，創校校長與會長日前也表達對此事樂觀其成，其中林姓創校會長聞訊野捐贈百萬，陳瑞榮指出，林姓創校會長拋磚引玉促成這個地方上的好事和大事，也支持學校的改變及對在地教育的提升。

國立竹北高中朝陽明交大附中之路前進，兩校在本學期將共同啟動後續的改隸程序。圖／校方提供
國立竹北高中朝陽明交大附中之路前進，兩校在本學期將共同啟動後續的改隸程序。圖／校方提供
陳瑞榮（中）說明，近期先收集量化和質化的調查，規畫3月說明會的內容。預計3月舉辦三場「改隸陽明交大附中說明會」，向竹北高中教職員工、家長、校友和學生說明溝通圖／校方提供
陳瑞榮（中）說明，近期先收集量化和質化的調查，規畫3月說明會的內容。預計3月舉辦三場「改隸陽明交大附中說明會」，向竹北高中教職員工、家長、校友和學生說明溝通圖／校方提供

教育部 新竹 陽明交大

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