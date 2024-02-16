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寒假結束開學啦！嘉縣警方路口護童 警比生多如特勤

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
今天國中、小學開學日，嘉義縣警察局在開學首日轄內6個分局皆啟動護童專案勤務，護童過路口成警察比學生多景象。圖／嘉義縣警察局提供
今天國中、小學開學日，嘉義縣警察局在開學首日轄內6個分局皆啟動護童專案勤務，護童過路口成警察比學生多景象。圖／嘉義縣警察局提供

寒假結束，今天國中、小學開學日嘉義縣受少子化影響學生數驟減，嘉義縣警察局在開學首日轄內6個分局皆啟動護童專案勤務，形成許多校門路口變成警察比學生多的景象，讓帶小孩上學家長見狀直呼，像極總統特勤高規格等級的護童，是正港保護國家未來主人翁。

嘉義縣警察局表示，今天是全國中、小學開學日，局長林宏儒特別於開學日帶領水上分局、交通警察隊及婦幼警察隊等人啟動護童勤務兼婦幼及交通安全宣導。

在校園門口發送宣導品給學童，並搭配自製的宣導立牌及標語，利用機會向學童及家長進行婦幼及交通安全宣導，以期學童建立正確自我保護觀念，並為開學日增添樂趣。

縣警局指出，維護學童交通安全，針對轄內小學編排護童勤務，呼籲家長接送孩童時，切勿並排停車或滯留，影響交通順暢，縣警察局要求各分局於上、放學時段執行護童勤務，在人數較多的學校門口協助疏導接送車輛。

並結合義警、義交等協勤民力，配合導護志工在學校周邊加強交通疏導管制，勸離違停及加強校園周邊巡邏，留意逗留或落單學童，適時提供協助，以確保學童上、放學安全。

今天國中、小學開學日，嘉義縣警察局長林宏儒帶領水上分局、交通警察隊及婦幼警察隊在開學首日，於轄內6個分局皆啟動護童專案勤務。圖／嘉義縣警察局提供
今天國中、小學開學日，嘉義縣警察局長林宏儒帶領水上分局、交通警察隊及婦幼警察隊在開學首日，於轄內6個分局皆啟動護童專案勤務。圖／嘉義縣警察局提供
今開學首日嘉縣中埔鄉長李碧雲與中埔分局副分局長林乙皓率領警察及志工在中埔鄉和睦國小前，向學童家長們宣導交通安全及反詐騙等。圖／嘉義縣警察局提供
今開學首日嘉縣中埔鄉長李碧雲與中埔分局副分局長林乙皓率領警察及志工在中埔鄉和睦國小前，向學童家長們宣導交通安全及反詐騙等。圖／嘉義縣警察局提供
寒假結束，今天國中、小學開學日，嘉義縣警察局在開學首日轄內6個分局皆啟動護童專案勤務。圖／嘉義縣警察局提供
寒假結束，今天國中、小學開學日，嘉義縣警察局在開學首日轄內6個分局皆啟動護童專案勤務。圖／嘉義縣警察局提供

嘉義 警察 開學日

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