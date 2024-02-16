寒假結束，今天國中、小學開學日，嘉義縣受少子化影響學生數驟減，嘉義縣警察局在開學首日轄內6個分局皆啟動護童專案勤務，形成許多校門路口變成警察比學生多的景象，讓帶小孩上學家長見狀直呼，像極總統特勤高規格等級的護童，是正港保護國家未來主人翁。

嘉義縣警察局表示，今天是全國中、小學開學日，局長林宏儒特別於開學日帶領水上分局、交通警察隊及婦幼警察隊等人啟動護童勤務兼婦幼及交通安全宣導。

在校園門口發送宣導品給學童，並搭配自製的宣導立牌及標語，利用機會向學童及家長進行婦幼及交通安全宣導，以期學童建立正確自我保護觀念，並為開學日增添樂趣。

縣警局指出，維護學童交通安全，針對轄內小學編排護童勤務，呼籲家長接送孩童時，切勿並排停車或滯留，影響交通順暢，縣警察局要求各分局於上、放學時段執行護童勤務，在人數較多的學校門口協助疏導接送車輛。