大專宿舍補貼5000元上路 國立大學住1學期僅收950元

今天各行各業開工日，全台大專校院將於下周起陸續開學，2月1日起私立大專校院學雜費每年可減免3萬5000元，另有補貼公私立大專校院校內住宿生每學期5000元。以國立成功大學為例，本學期開始部份學生一學期只需繳交1千多元的住宿費；台師大也有學生指出，本學期只需繳交950元。

今年2月起，由政府每學期補貼每名入住學校宿舍學生5000元，低收入戶或中低收入戶家庭住宿生，則補貼每名每學期7000元；定額減免私立大專學生學雜費也同步上路，並加碼減免公私立大專經濟弱勢學生學雜費、精進就學貸款等措施。

有成大學生向本報表示，宿舍繳費期限至今天截止，入住學校的勝一男生宿舍，本學期只要繳交1700元，住一學期甚至比部分學生寒宿還便宜，對於需要自籌住宿費的學生來說可謂又驚又喜；台師大教育心理與輔導學系學生黃莨騰也指出，自己住在校內比較經濟實惠的宿舍，過去一學期需繳交5950元加上水電費，日前收到繳費單，只需要繳交950元。

台灣學生聯合會副秘書長黃亭偉則表示，以就讀的輔仁大學、身邊朋友為例，宿舍扣減補助款後一學期約需繳6、7千元，又以學校近年剛落成的新宿舍為例，部分房型一個學期上看3萬元，即便有政府補助，每學期還是要繳上萬元的費用，但確實住宿條件更好。

黃亭偉也指出，雖然政府提供住宿補助，但仍憂心宿舍會伴隨政府補助喊漲，其中學生更擔心沒有理由的漲價；又近年不少大專校院大興土木蓋宿舍，且宿舍愈蓋愈高級，但收費也從過去的基本盤一學期1萬元以下，漲至數萬元不等，而國內一直以來的想法，多是蓋宿舍的錢要從住宿費中回收，於是即便改善住宿品質，也要將更多成本轉嫁給學生。

黃亭偉說，近年也導致學校新宿舍普遍價格高昂，甚至比校外租屋更貴，導致學生寧可校外租屋也不住宿舍，失去翻新宿舍的意義，建議應該思考如何讓校園宿舍回歸平實的價格。