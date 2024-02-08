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教育部加強校園安全防護網絡 校安中心春節不打烊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長潘文忠於春節開始前，也至校安中心為值勤人員慰勞並加油打氣。圖／教育部提供
教育部長潘文忠於春節開始前，也至校安中心為值勤人員慰勞並加油打氣。圖／教育部提供

寒假春節期間，教育部校安中心維持每天24小時執勤，確保各級學校校園及學生安全。教育部長潘文忠於春節開始前，也至校安中心為值勤人員慰勞並加油打氣，感謝同仁24小時堅守工作崗位的辛勞。春節期間家長若有需緊急協助或服務事項，都可以撥打校安中心專線。

春節期間學生校外活動頻繁，教育部加強校園安全防護網絡，除校安中心持續24小時值勤，以確保各級學校校園及學生安全，並函發「113年春節期間加強校安具體作法」請各級單位及學校落實執行，於春節期間即時線上回報校園安全狀況，如發生校安意外，應確依教育部校安通報作業規定辦理。

針對學生參加兩天以上登山、健行、畢旅、露營等戶外活動，教育部要求各校務必於校安中心網頁登錄，以了解學生活動狀況及妥善處理危安突發事件。為維護學生校外安全與預防犯罪，教育部已建置中央、地方及學校三級校安平台系統，確保縱向通報及橫向協助處理機制，如遇緊急突發狀況時，除與警政、消防、民政、社政、衛政等單位共同合作外，亦應主動立即回報教育部校安中心，並於網頁即時線上填報。

教育部同時呼籲家長共同關心學生的假期生活作息，留意子女生活起居，鼓勵從事正當休閒活動，尤須注意孩子的校外生活及活動，勿受同儕及校外人士引誘慫恿而有偏差行為，甚至因而觸法。另需注意春節期間各項活動的安全，並主動掌握學生校外活動處所安全及聯繫方式，若有需要緊急協助或服務事項可撥打教育部校安中心專線電話：（02）33437855、33437856，教育國教署校安中心專線電話：（04）37061349，均有專責值勤人員24小時服務。

教育部 春節 校園安全

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