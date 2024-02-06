她為服務學習時數「不敢上廁所」 網見待遇全傻：地獄體驗營？

許多人在學生時期都有參與服務學習，擔任志工的經驗。不過一名女網友抱怨，自己加入營隊志工到偏鄉服務，被要求早上6點半要起床，當天活動結束後還要開檢討會、對隔天的流程，所以凌晨12點才能睡覺，忙起來連上廁所都有壓力。她細數種種心累待遇，直呼「教育部原本是希望同學們透過服務志工的方式，而達到72小時服務的學習，卻讓主辦單位無情的壓榨」。

一名女網友在「爆料公社」發文表示，自己參加某營隊偏鄉服務報名兩個梯次，為期總共10天。在活動過程中，她被要求每天早上6點半要起床，晚上7點後進行檢討會，然而實際上這個環節是批鬥大會，要檢討一天下來的缺點，面臨無情的指責和氣球爆破處罰，另外還要寫工作日記、吃宵夜、演練隔日流程和洗漱，所以每天凌晨12點才能睡覺，一天服務至少超過18個小時，「有時忙到中午沒有休息時間，甚至連上廁所都有壓力」。

原PO完成第一梯次服務後，就果斷離開「第二梯次的魔鬼營隊」，前後只有服務6天，拿到57個小時的服務時數證明。她指出同一梯次的志願報名人數有5個，不過其中4個同學紛紛找理由離開，因為大家光是1分鐘的自我介紹就被主辦協會修改超過20個版本，她不解問道，「既然協會已經服務20幾年了，又這麼堅持自己的想法，為什麼不用模板來套用讓我們死背就好，還一直說要讓我們自己發揮想像，然後又一直不斷的否決？」

原PO透露，有一位儲備幹部學姐每天演練時都會偷哭，因為被協會「百般刁難」，批評音量小、沒創意、沒互動，無法讓小朋友覺得有趣或沒有連結；另一位生活組長每天早起煮飯洗碗、接報到工作，還要照顧小朋友，遇到大地闖關遊戲，也要煮三餐宵夜，晚上繼續洗營隊的衣服，「只要一件小事沒做好就是被指責，加上資深學長姐也會隨時大聲喝斥，所以每天都戰戰兢兢」；至於比較無法進入狀況的同學，幾乎天天都是被慘罵。

原PO直言，自己和其他志工都沒有受過專業的訓練，不太可能兩三天內就成為優秀的主持人、隊輔，讓每個小孩都開心的同時，要符合協會的每個要求，不出任何差錯。她還揭發了協會的威脅，對方稱「我們協會是無法對你們怎樣，我們也沒有勞資關係，但是我們可以寫信去告訴學校，我相信對你們或多或少會有影響」，所以同學都選擇隱忍不敢反抗。

原PO表示被主辦方恣意妄為、不人道的對待案例實在說不完，總結一句話就是「教育部原本是希望同學們透過服務志工的方式，而達到72小時服務的學習，卻讓主辦單位無情的壓榨」，她感嘆日後絕對不再參加這個營隊活動，也呼籲教育部「應該適時的重視這個問題了」。

話題曝光後引起熱議，不少網友傻眼回應，「比當兵還慘」、「好可怕，提早進入社會」、「根本地獄體驗營？」、「怎麼沒錄影等等，把這些領補助的現出原形」、「主旨就是養成一批批以後的廉價勞工，想想就恐怖，讓學生體驗無償的勞動行為」、「台灣最美的風景是人，但有些人希望別人犧牲自己成就最美，建議讓那些人自己下海」、「會不會故意要磨練妳們的抗壓性？以前當兵或救國團常用這招，合理的要求是訓練，不合理的要求是磨練」。